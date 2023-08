Bauarbeiten auf Bundesstraße 27: Umleitung bis Ende September

Von: Bernd Schlegel

Die Bundesstraße 27 bei Roringen: Wer in Richtung Göttingen fährt, muss voraussichtlich bis Ende September ab Ebergötzen den Umweg über Nörten nehmen. © Bernd Schlegel

Die Baustelle auf der Bundesstraße 27 zwischen Waake und Roringen bleibt bis Ende September bestehen. Deshalb muss ab Ebergötzen in Richtung Göttingen eine Umleitung genommen werden.

Göttingen – Noch bis Ende September dauern voraussichtlich die Bauarbeiten auf der Bundesstraße 27 zwischen Waake und Roringen im Landkreis Göttingen an.

Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Göttingen unterwegs sind, müssen ab Ebergötzen weiter die Umleitung über Nörten-Hardenberg (Bundesstraßen 446 und 3) in die Uni-Stadt nehmen. Das kostet Pendlern Zeit und Nerven.

Verkehr Richtung Harz wird an Baustelle vorbeigeleitet

Der Verkehr von Göttingen in Richtung Harz/Duderstadt wird weiter an der Baustelle vorbeigeführt. Die Arbeiten in diesem Bereich zwischen Waake und Roringen liegen nach Angaben des Geschäftsbereichs Bad Gandersheim der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr voll im Zeitplan.

Dazu sind die Verantwortlichen in ständigem Kontakt mit dem Bauunternehmen.

Teilstück wird in Kürze fertig

Auf einem Teilstück zwischen dem zwischen den Einmündungen der Straße Am Faßberg (Hofmannshof) und Am Papenberg (Weender Krankenhaus) im Göttinger Stadtgebiet soll die Straße im Laufe dieser Woche wieder freigegeben werden. Die Arbeiten sind so gut wie abgeschlossen. (Bernd Schlegel)