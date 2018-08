Bauarbeiten für neues Göttinger BioWärmeZentrum haben begonnen

Spatenstich für die Zukunft

+ © Andreas Arens Spatenstich für das BioWärmeZentrum der Stadtwerke Göttingen an der Hildebrandstraße Ecke Maschmühlenweg: (von links) Frank Wiegelmann (kaufmännischer Vorstand der Stadtwerke), Jochen Ritter (Projektleiter BWZ Stadtwerke), OB Rolf-Georg Köhler, Dr. Gerd Rappenecker (Technischer Vorstand Stadtwerke), Frank Scheuch (Geschäftsführer Boson Energy). © Andreas Arens

Göttingen. Nun kann der Bau so richtig beginnen: Vertreter von Stadtwerken, Kommunalpolitik und beteiligten Unternehmen haben sich am Dienstag zu einem symbolischen Spatenstich für das neue Göttinger BioWärmeZentrum an der Hildebrandstraße Ecke Maschmühlenweg getroffen.