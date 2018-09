Bauarbeiten am Groner Tor in Göttingen: Behinderungen für Autofahrer

Umbau am Groner Tor: Die Bauarbeiten gehen in eine neue Phase. Dabei wird es wieder zu Behinderungen kommen.

Göttingen. Der Umbau der Kreuzung am Groner Tor in Göttingen geht weiter. Die zweite Bauphase beginnt jetzt. Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen.

In den kommenden neun Wochen sind auf der Südseite der Groner Landstraße – der Abbiegespur in die Bürgerstraße – Kanal- und Straßenbauarbeiten vorgesehen. Das berichtet die Göttinger Stadtverwaltung.

Während der Arbeiten steht auf der Groner Landstraße stadtauswärts eine Spur zur Verfügung. Stadteinwärts können eine Linksabbiegespur, eine Geradeausspur und mindestens eine Rechtsabbiegespur genutzt werden.

Ab 1. Oktober nur ein Rechtsabbiegestreifen

Um den Verkehrsfluss so wenig wie möglich zu stören, sollen je nach Baufortschritt möglichst viele Fahrspuren freigegeben werden, so die Verwaltung. Ab Montag, 1. Oktober 2018, wird an der Ecke Groner Landstraße/Bürgerstraße für etwa zwei Wochen nur ein Rechtsabbiegestreifen zur Verfügung stehen. Voraussichtlich ab Mitte Oktober werden dann wieder zwei Rechtsabbiegespuren von der Groner Landstraße in Richtung Bürgerstraße befahrbar sein.

Der Fahrbahnbereich Berliner Straße/Groner Tor ist inzwischen fertig. Es stehen wieder eine Rechtsabbiegespur, zwei Geradeausfahrstreifen, eine Linksabbiege- sowie eine Busspur zur Verfügung, heißt es weiter.

Zudem wurde der Radschnellweg vom Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) in Richtung Kreuzung Groner Tor freigegeben. Bis zum Abschluss der Bauarbeiten am künftigen Forum Wissen ist dieser Bereich allerdings nur als kombinierter Geh- und Radweg nutzbar.

An einer anderen Stelle der Groner Landstraße gibt es ab Montag, 1. Oktober 2018, für mindestens eine Woche stadteinwärts ebenfalls Behinderungen durch Bauarbeiten. Hinter der Kreuzung „An der Gerichtslinde“ laufen Tiefbauarbeiten auf der Rechtsabbiegespur, die deshalb stark verkürzt werden muss. Das Einbiegen in die Jheringstraße bleibt aber laut Verwaltung weiterhin möglich.

Zudem wird die Mauerstraße wegen Tiefbauarbeiten ab Donnerstag, 4. Oktober, für zwei Wochen gesperrt. Anlieger können die Zufahrten zu den Grundstücken trotzdem erreichen.