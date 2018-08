Neuer Baumarkt im Göttinger Stadtteil Grone: Angst vor dem Lärm

Göttingen. Im Göttinger Westen soll in Autobahnnähe 2019 zwischen Siekweg und Siekhöhenallee ein Bau- und Gartenmarkt entstehen. Der zuständige Groner Ortsrat befürchtet Lärmbelastungen für die Anwohner.

Verbraucher dürfte die Ansiedlung eines dritten Baumarktes in der Uni-Stadt nach Obi im Kauf-Park und Globus im Gewerbegebiet Lutteranger freuen, haben sie dann in diesem Segment noch mehr Auswahl in der Uni-Stadt, die laut einem Gutachten sogar Potenzial für noch mehr Baumärkte hat. Der Toom-Baumarkt soll laut Planung eine Verkaufsfläche von 8470 Quadratmetern haben – mehr als die Größe eines Fußballfeldes.

Bedenken angemeldet

Der Markt soll lärmfreie Rolltore für die Anlieferung bekommen; Bau einer etwa sechs Meter hohen Lärmschutzwand; Ware soll nicht vor 6 Uhr angeliefert werden; Lastwagen sollen den Bereich um den Baumarkt erst anfahren, wenn sie mit dem Abladen an der Reihe sind; Der Pkw-Parkplatz soll an Sonn- und Feiertagen nicht zugänglich sein; Abschaltung der Außenbeleuchtung ab 22 Uhr; Siekweg wird kein Parkplatz für Lastwagen. Der Ortsrat Grone, der im Vorfeld der Verabschiedung des notwendigen Bebauungsplans gehört werden muss, aber hat seine Bedenken angemeldet, da Wohnhäuser an der Harzstraße und dem Wieterweg nur einen Steinwurf von der geplanten Neuansiedlung entfernt stehen. Der Ortsrat stimmte dem Projekt am Ende zu, hat aber folgenden Forderungskatalog:

Einige Punkte von der Liste wurden inzwischen bereits zugesagt. Ein Lärmgutachter machte im Ortsrat deutlich, dass der Betrieb des Marktes die zulässigen Lärmgrenzwerte unterschreiten wird.

Die Ortsratsmitglieder machten außerdem ihrem Unmut über die steigende Belastung durch Gewerbeansiedlungen deutlich: „Wir sind umzingelt von der ICE-Strecke, der vierspurigen Kasseler Landstraße und der Autobahn. Das Maß ist voll“, war in der Sitzung zu hören.

Ortsbürgermeisterin Birgit Sterr (SPD) brachte die Stimmung auf den Punkt: „Grone kann nicht für die gesamten Gewerbeflächen der Stadt herhalten. Grone hat schon so viel abgegeben“, spielte sie unter anderem auf die großen Industrieflächen im Westen der Stadt an.

Weitere Großansiedlung

Im Göttinger Westen steht auch noch eine weitere Großansiedlung an. An der Autobahn 7 in Richtung Groß Ellershausen soll ein Porta-Möbelmarkt gebaut werden – mit einer Verkaufsfläche von 25 000 Quadratmetern. Darüber wollen die Göttinger Ratsgremien in Kürze ebenso beraten wie über den Toom-Baumarkt in Grone.

Toom-Baumärkte: Mehr als 300 Standorte in Deutschland

Toom, eine Tochtergesellschaft der Rewe-Gruppe, betreibt an mehr als 330 Standorten Baumärkte und Gartencenter unter den Marken Toom-Baumarkt, B1 Discount Baumarkt und Klee. Die Kette gehört zu den führenden Vertretern der Branche.

Der erste Baumarkt der Marke Toom eröffnete 1978, also vor 40 Jahren, in den 80er und 90er Jahren expandierte das Unternehmen im gesamten Bundesgebiet. Anschließend setzte das Unternehmen vor allem auf Übernahmen. In der Region ist die Kette unter anderem mit Filialen in Einbeck, Duderstadt, Leinefelde, Kassel, Eschwege, Mühlhausen und Bebra vertreten. In Göttingen gab es bis 2015 einen Klee-Gartenmarkt auf dem jetzigen Globus-Gelände.

Rubriklistenbild: © Archiv/Schankweiler-Ziermann