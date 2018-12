Weitere Fahrspur an der "Kasseler" fällt weg: Ab Dienstag kein Linksabbiegen

Göttingen. Die Straßen-Großbaustelle am Groner Tor geht in die nächste heiße Phase: Ab Dienstag, 4. bis Donnerstag, 6. Dezember, wird eine wichtige Fahrspur wegfallen,

Der Verkehr wird dann weiträumig umgeleitet, was die ohnehin vorhandenen Verkehrsbehinderungen noch einmal verstärken dürfte.

Kein Linksabbiegen

So wird für Fahrzeuge, die aus Richtung Westen von der Kasseler Landstraße kommen, der Linksabbieger-Streifen zur Berliner Straße ab Dienstag, 7 Uhr, gesperrt. Die Umleitung erfolgt weiträumig ab bereits etwa einen Kilometer westlich des Groner Tors an der Kasseler Landstraße über Königsallee/Godehardstraße und Berliner Straße oder über die Bahnhofsallee, Maschmühlenweg, Güterbahnhofstraße.

Geradeaus-Spur bleibt

Wichtig: Die Geradeausspur (Richtung Parkhaus/Innenstadt) und die Rechtsabbiegespur in Richtung Südstadt über Bürgerstraße von der Kasseler Landstraße bleiben bestehen – ebenso die Fahrbahn stadtauswärts in Richtung Grone.

Einschränkungen für Fußgänger und Radler

Einschränkungen gibt es auch für Fußgänger und Radfahrer: Der Gehweg auf der Südseite an der Kasseler Landstraße kann während der Bauarbeiten nur teilweise genutzt werden. Der Gehweg in Richtung Zentrum wird an der Kreuzung Groner Landstraße/Bahnhofsallee an der Nordseite der Straße geführt. Radfahrer in Richtung Zentrum werden sogar über den Hasengraben umgeleitet.

Bau Radschnellweg

Warum das alles? Laut Stadtverwaltung werden Fräs-, Asphaltierungs- und Markierungsarbeiten ausgeführt. Grund auch: Durch den Bau des Radschnellweges an der Südseite der Kasseler Landstraße gibt es unterschiedliche Fahrbahnhöhen. So muss die Fahrbahn erhöht werden, damit sich keine Pfützen und Eisflächen bilden können.

Kraftakt für alle

„Das wird noch einmal ein Kraftakt für alle Beteiligten“, sagt Stadtbaurat Thomas Dienberg – und meint auch die Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer, die am und um die Baustellen-Kreuzung Groner Tor unterwegs sind. Geduld ist gefordert, vor allem zu den Hauptverkehrszeiten.

Dienberg: Keine andere Wahl

Allerdings habe die Stadt auch keine anderen Möglichkeiten. Mann müsse „rechtzeitig vor der Winterperiode die Situation am Groner Tor verbessern“, so Dienberg. „Die nahende Frostperiode lässt nur diese Entscheidung zu.“ Das bedeute: alle fünf Fahrspuren stadteinwärts zur Verfügung zu stellen und beide Geradeausfahrspuren von der Berliner Straße in die Bürgerstraße zu öffnen.

Einzige Alternative

Einzige Alternative zum jetzt angekündigten Wegfall des Linksabbiegers sei eine „komplette Sperrung des Groner Tors für den Autoverkehr aus Richtung Grone“. Das komme aufgrund des Weihnachtsgeschäfts und des dadurch erhöhten Verkehrsaufkommens aber nicht in Frage, sagte Dienberg, der auch betonte, dass der Baufortschritt von den Wetterbedingungen abhängig sei. Die Arbeiten am Geh- und Radweg sollen bis in die zweite Dezemberhälfte dauern. (tko)