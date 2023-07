Baustellen-Diebe entwenden Rüttelplatten in Göttingen

Von: Bernd Schlegel

Eine Rüttelplatte: Solche Baumaschinen wurden in Göttingen entwendet. (Symbolbild) © Archiv/nh

Auf wertvolle Baumaschinen hatten es unbekannte Täter in Göttingen abgesehen. Im Visier waren vor allem Rüttelplatten.

Göttingen – Gleich mehrere Rüttelplatten und Baumaschinen entwendeten Unbekannte von Baustellen im Göttinger Stadtgebiet.

Die Vorfälle ereigneten sich laut Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 13./14. Juli.

Beobachtungen einer Zeugin

Von einer Baustelle in der Wilhelm-Lambrecht-Straße im Bereich zur Einmündung zum Elliehäuser Weg entwendeten die Unbekannten eine Rüttelplatte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Später wurde bekannt, dass eine Zeugin gegen 23 Uhr, einen Sprinter ohne Kennzeichen am Tatort beobachtet hatte, in den Gegenstände eingeladen wurden.

Zusätzliche Sicherung nützt nichts

Von einer Baustelle im Bereich Godehardstraße/Hildebrandstraße verschwanden gleich drei Rüttelplatten. bei denen eine zusätzliche Sicherung den Diebstahl verhindern sollte. Der Schaden liegt bei etwa 25 000 Euro.

Diebstahl aus Baucontainer

Im Bereich Ernst-Fahlbusch-Straße/ Am Weendespring, hatten sich Unbekannte Zutritt zum Inneren von zwei Baucontainern verschafft. Sie entwendeten insgesamt fünf Baumaschinen mit Gesamtwert von etwa 10 000 Euro.

Ein Zusammenhang zwischen den drei Vorfällen wird von den Beamten nicht ausgeschlossen. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0551/491-2115. (Bernd Schlegel)