Baustellen sorgen für Verkehrsbehinderungen in Göttingen

Verkehrsteilnehmer müssen in Göttingen in den kommenden Wochen erneut mit Behinderungen durch Baustellen rechnen. Am Montag, 25. Mai, starten wieder Straßenbauprojekte. Das berichtet die Stadtverwaltung.

Die Stadt Göttingen baut die Bushaltestellen an der Weserstraße behindertengerecht um. Das Projekt beginnt am Montag, 25. Mai, und erfolgt in zwei Etappen. Es betrifft die Bushaltestelle „Söseweg“ in der Weserstraße sowie die Haltestellen „Weserstraße“ in Höhe Abzweig Ederstieg in beide Richtungen. Es werden Sonderborde und Blindenleitplatten angebracht. Die Göttinger Verkehrsbetriebe richten Ersatzhaltestellen in unmittelbarer Nähe der Haltestellen ein.

Zunächst wird die Bushaltestelle Söseweg umgebaut. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 19. Juni. In dieser Zeit gilt ein Haltverbot auf dem gesamten Buswendeplatz. Der Umbau der Haltestellen in der Weserstraße am Ederstieg ist vom 8. Juni bis zum 10. Juli geplant. Währenddessen gilt ein Haltverbot vor dem Sportplatz und im Bereich der Schule. In der Karl-Marx-Straße verlegt der Energieversorger EAM im Bereich der Hausnummern 65 bis 79 von Montag, 25. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 19. Juni, Hausanschlüsse. Dadurch fallen i diesem Zeitraum Parkmöglichkeiten in erheblichem Umfang weg – auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Dort gilt während der Baumaßnahme im Bereich der Hausnummern 66 bis 84 ein Haltverbot. bsc