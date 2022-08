Baustellen und Ferienende: Stau-Wochenende in Südniedersachsen

Von: Bernd Schlegel

Teilen

Baustellen und Ferienende in mehreren Bundesländern: In Südniedersachsen müssen Verkehrsteilnehmer an diesem Wochenende Geduld haben. (Symbolbild) © dpa/ Symbolbild

Baustellen und Ferienende: Diese Mischung führt an diesem Wochenende zu vielen Staus in Südniedersachsen. Autofahrer müssen Geduld haben.

Göttingen - Auf Autobahnen und Bundesstraße in Südniedersachsen führt das Ferienende in mehreren Bundesländern zu erhöhtem Verkehrsaufkommen. Hinzu kommen Baustellen. In der Mischung führt das zu langen Staus. Hier die Lage am Samstag:

Sperrung der Autobahn 7 Richtung Hannover zwischen Nörten-Hardenberg und Echte: Diese Sperrung dauert noch bis Sonntag (21.08.2022), 14 Uhr an. Ab Göttingen-Nord zurzeit etwa sechs Kilometer Stau.

Diese Sperrung dauert noch bis Sonntag (21.08.2022), 14 Uhr an. Ab Göttingen-Nord zurzeit etwa sechs Kilometer Stau. Sperrung der Autobahn 7 Richtung Kassel zwischen Seesen und Northeim-West: Diese Sperrung dauert noch bis Sonntag (21.08.2022), 14 Uhr an. Es kommt zu erheblichen Behinderungen auf den Umleitungsstrecken.

Diese Sperrung dauert noch bis Sonntag (21.08.2022), 14 Uhr an. Es kommt zu erheblichen Behinderungen auf den Umleitungsstrecken. Bundesstraße 3 zwischen Göttingen und Northeim : drei Kilometer Stau zwischen Nörten-Hardenberg und Northeim.

: drei Kilometer Stau zwischen Nörten-Hardenberg und Northeim. Unfall mit Lkw und Sperrung der A 7 Richtung Kassel zwischen Hann. Münden-Lutterberg und Kassel-Nord : Der Verkehr wird über die B496 umgeleitet. Ab Hann. Münden-Hedemünden neun Kilometer Stau.

: Der Verkehr wird über die B496 umgeleitet. Ab Hann. Münden-Hedemünden neun Kilometer Stau. Stau auf A7 zwischen Kassel-Nord und Hann. Münden-Lutterberg: Dort staut sich der Verkehr auf sechs Kilometer Länge. Der Verkehr wird über den Standstreifen geleitet. Bitte vorsichtig fahren!

Weitere Infos zur aktuellen Verkehrslage gibt es hier. (Bernd Schlegel)