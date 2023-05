Beatles und Händel in dunkler Göttinger Lokhalle hören

Von: Ute Lawrenz

Teilen

Das „Ensemble Masques“ entführte die Besucher beim Lokhallen-Tag der Göttinger Händel-Festspiele mit teilweise kostenlosen Konzerten in die Welt des Frühbarock. © Ute Lawrenz

Die Göttinger Lokhalle öffnete sich und die Händel-Festspiele am Samstag zu einem – kostenlosen – Musikerlebnis-Treffpunkt.

Göttingen - Die „Hall of Fame“ wurde zum Händel-Festspiele-Ort der besonderen Art, bot ein „Wandel-Abenteuer-Konzert“ mit Überraschungen für die vielen Menschen, die sich aufgemacht hatten, das beeindruckende Industriedenkmal zu besuchen.

Händel-Festspiele Göttingen: Kostenloser Eintritt in die Lokhalle

Sie erlebten unter dem Titel „Spotlight On!“ vielfältige Musik in der Lokhalle, die sich in eine Festhalle verwandelt hatte. Die erste Veranstaltung war so gefördert, dass die Zuschauer dafür freien Eintritt hatten.

Düster ist es in der Halle. Kaum zu glauben, dass hier ein Konzert stattfindet. Nur kleine Bühnen und Stuhlgruppen lassen ahnen, dass hier etwas vorbereitet wurde. Dann werden die Zuschauer begrüßt. Eine Stimme weist sie an von drei bis eins zu zählen und dann gemeinsam „Spotlight on!“ zu rufen.

Moderator Juri Tetzlaff: „Heute prallen hier keine Züge und Prellböcke aufeinander“

Mit dem Spot wird Moderator Juri Tetzlaff – bekannt aus dem Kinderkanal (Kika), der bei den Händelfestspielen auch seit vielen Jahren die Familienfassung der Festspiel-Oper wunderbar moderiert – sichtbar. „Heute prallen hier keine Züge und Prellböcke aufeinander“, sagt er. Musikstile von barocker Musik bis zum Jazz sollen stattdessen aufeinandertreffen.

Nach dem höfischen Maskenspiel „Masque“ als Vorläufer der Oper hat sich das „Ensemble Masques“ mit Cembalo, Oboe, zwei Barockviolinen, Barockviola und einer Gambe benannt. Mit ihm „tauchen wir ein in die Welt des Frühbarock“, kündigt Tetzlaff die sieben Musiker an, die nicht allein Musik von Händel spielen, sondern auch ein Prélude von Marin Marais (1656-1728).

Händel-Festspiele: Wenn Streichinstrumente zu Schlagzeugen werden

Über die Erde und die Sterne will das Quartett filoBarocco erzählen mit Musik, die von Telemann inspiriert wurde. Tetzlaff berichtet von dessen Reise durch Polen, wo er sich die Lieder von dort angehört habe. Beim Filo Barocco sei eine Begegnung von Barock und Folk-Musik daraus geworden. Besonders begeistert Gast Erik Bosgraaf mit seinem virtuosen Flötenspiel oft im Dialog mit der Violine. Wunderbar imitiert er Vogelstimmen. Dass sich Streichinstrumente auch als Schlagzeuge eigenen, demonstriert das Quartett sehr überzeugend. Mit Witz beim Spiel sorgt es für manche Lacher.

Wo das Konzert nach einem Auftritt weitergeht, verrät allein das Licht in der Halle, nun strahlt es für „Ex Silentio“. Mit der Sopranistin Fanie Antonelou widmet die Formation sich dem Wasser. Ein besonderes Instrument ist das Kanun, wie Juri Tetzlaff es erklärt, ein Nachkomme der alten ägyptischen Harfe.

Händel-Festspiele: Ein Jazz-Duo spielt auch einen Beatles-Song

Zum Mitschwingen bringt das Jazz-Duo „Shawn & The Wolf“ viele der Besucher beispielsweise mit einer Händels „See the Conquering Hero come“, besser bekannt als „Tochter Zion,…“, oder „Can’t buy me love“ von den Beatles.

Von Anfang bis Ende hat Uta von Schenck für die Show unter Leitung von Shawn Growcott überraschende Lichteffekte kreiert. So lösen sich nun aus der Zuschauermenge einzelne Figuren mit Leuchtpunkt am Hals.

Konzert in der Lokhalle kommt beim Publikum an

Mit dem „Hallelujah“ von Georg Friedrich Händel bewegen sie sich langsam auf ihre Bühne und singen dort Chorlieder aus der Händeloper.

„Super“ fand das Programm nicht nur Holger Kotzam, der selbst als Chorleiter agiert, sondern mit ihm Kristin Aschoff. Sehr viele Besucher gingen beschwingt aus der Halle. Vielleicht hat der Vormittag manchen inspiriert, sich nachmittags die Oper auf der Leinwand anzusehen oder am Abend das Konzert im Dunkeln. (Ute Lawrenz)

Händel-Festspiele: Das Jazz-Duo „Shawn & The Wolf“ brachte viele Göttinger Lokhallen-Besucher in Bewegung. © Ute Lawrenz