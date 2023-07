Bedrohung vor Spielhalle in Göttingen: Polizei sucht Duo

Von: Bernd Schlegel

Die Polizei fragt: Wer kennt die beiden Männer? © Polizei/nh

Die Polizei sucht zwei bislang unbekannte Täter. Die Beamten hoffen, dass das Duo auf einem Bild einer Überwachungskamera erkannt wird.

Göttingen – Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach zwei mutmaßlichen Tätern. Sie sollen am Samstag, 10. Juni, gegen 5.45 Uhr an der Weender Landstraße in Göttingen versucht haben, sich Zutritt zu einer Spielhalle verschaffen. Dabei waren sie zeitweise maskiert.

18-Jähriger wird bedroht

Das Duo bedrohte laut Polizei einen 18-jährigen Mitarbeiter der Spielhalle, der gerade eine Tür aufschließen wollte. Warum die Männer dann aber von der Tat abließen, ist bislang noch unklar. Der eine Täter hat eine kräftige Statur, ist etwa 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hatte einen dunklen Rucksack mit hellen Tragegurten dabei.

Komplize ist etwa 20 Jahre alt

Sein Komplize ist ebenfalls 20 Jahre und war auch dunkel bekleidet. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 05 51/4 91 21 15. (Bernd Schlegel)