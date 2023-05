Befragungen: Gute Noten für die Göttinger Innenstadt

Von: Bernd Schlegel

Teilen

Blick in die Weender Straße mit der Jacobikirche: Für das Angebot in der Innenstadt gab es von Göttingern und auswärtigen Gästen gleichermaßen gute Noten. © Bernd Schlegel

Positive Noten für die Göttinger Innenstadt gibt es bei einer Befragung. Doch die Teilnehmer äußern dabei auch zahlreiche Wünsche.

Göttingen – 800 Göttinger und Gäste wurden im Herbst vergangen Jahres zu ihren Eindrücken mit Blick auf die Göttinger Innenstadt befragt. Ergebnis: Die Uni-Stadt bekam überwiegend positive Noten. Das wurde bei einer Präsentation der Erhebung bei Pro-City deutlich.

Der Verein vertritt die Interessen der Innenstadt sowie ihrer Händler und Gewerbetreibenden. Die Noten, die die Befragten der Innenstadt gegeben haben, waren durchweg gut. Fast 50 Prozent vergaben die Schulnote eins. Die Durchschnittsnote lag bei 1,7 – ein deutlich besserer Wert als bei vielen anderen Städten vergleichbarer Größenordnung in Deutschland. Diese Note lag bei 2,3.

Weniger Besucher in den Innenstädten

Ein großes Problem haben alle Städte, die mitgemacht haben: Im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit sind etwa ein Fünftel weniger Besucher in den Innenstädten unterwegs, und der Trend zum Einkauf im Internet wird immer stärker. 60 Prozent geben an, trotzdem noch die Innenstadt für Einkäufe zu nutzen. Fast 20 Prozent haben der City den Rücken gekehrt und kaufen fast nur noch online. Und: Nur noch jeder fünfte Befragte kauft nicht online ein und setzt stattdessen auf den Handel in der City.

Dr. Markus Preißner vom Kölner Marktforschungsinstitut IFH erläuterte die Daten: Er machte deutlich, dass es Aufgabe des Handels sein müsse, sich eine „Nische“ zu suchen. Dabei brachte er das Stichwort „Erlebnis-Shopping“ ins Gespräch. Dazu gehöre eine besondere Beratung, um sich abzuheben.

Befragung an zwei Tagen

Außerdem wurde bei der Befragung, die an zwei Tagen (Donnerstag und Samstag) stattfand, einmal mehr deutlich, dass Göttingen eine „junge Stadt“ ist. Während im bundesweit der durchschnittliche Befragte etwa 46 Jahre alt ist, liegt der Altersschnitt in Göttingen bei nur 41,5 Jahren. Dr. Preißner hob einen Punkt hervor, über den in Göttinger aus seiner Sicht nachgedacht werden sollte. Im Bundesdurchschnitt kommen 40 Prozent der Befragten aus dem Umland, in Göttingen liegt dieser Wert lediglich bei 20 Prozent.

Der Experte regte an, dies näher zu untersuchen und sich mit den Besuchern von außerhalb stärker auseinanderzusetzen. Das wäre auch für die Umsätze in den Geschäften interessant, denn die Untersuchung ergab, dass fast jeder zweite Besucher von außerhalb mit über 100 Euro deutlich mehr Geld beim Bummel als ein Göttinger ausgeben will.

Konkrete Wünsche

Die Befragten haben auch konkrete Wünsche geäußert: So wünschen sich viele mehr Geschäfte in der Innenstadt. Orte zum Verweilen und zum Treffen mit Freunden stehen ebenfalls hoch im Kurs. Auch weit oben auf der Wunschliste rangieren zusätzliche Angebote in der Außengastronomie. Außerdem wurden für die Innenstadt beispielsweise auch Sport- und Spielgeräte gewünscht. (Bernd Schlegel)