Vorlesung für Kinder: Im Weltraum knallt es nicht

Göttingen. Was wäre eine Weltraumschlacht ohne Explosionen? Wohl ein Flop, aber Tatsache. Auch Laserschwerter, Superhelden und Opossums, die Abdrücke im Baum hinterlassen, gibt es nur im Film. Dies und viel mehr lernten die über 120 Zuhörer der Kinderuni-Vorlesung mit Prof. Dr. Stephan Wieneke.

Wieneke, der an der HAWK in Göttingen als Experte für Laser- und Plasmatechnologie forscht, beeindruckte die Kinder im Hörsaal der Uni Göttingen schon mit seinem technisch aufgerüsteten T-Shirt, auf dem es bei jedem ins Mikro gesprochenen Ton blinkte. Anders herum war der Physiker und Diplom-Ingenieur vom Wissen seines Publikums beeindruckt. So kam die Antwort nach der Lichtgeschwindigkeit prompt: Diese genügt, um in einer Sekunde 7,5 Mal die Erde zu umkreisen.

Reich der Fantasie

Dass Filmemacher ins Reich der Fantasie ausweichen, zeigte schon der erste kurze Filmausschnitt von „Star Wars“ und die Frage, ob Ionenantriebe, Lasergeschütze und Explosionen im Weltraum wohl tatsächlich zu hören sind. „Wenn ich spreche, löse ich Schwingungen aus“, erklärte Wieneke. Der Schall braucht ein Medium wie Wasser oder Luft, um sich auszubreiten. Doch im Weltraum herrscht ein Vakuum. Zu hören ist nichts. Dies zeigte Wieneke mit einer Glocke. Der Wecker darunter verstummte, als die Luft herausgezogen wurde.

+ Science oder doch nur Fiction? Mehr als 120 Kinder folgten begeistert dem Vortrag von Prof. Dr. Stephan Wieneke, der hinterfragte, ob Tricks aus Hollywood-Blockbustern einer naturwissenschaftlichen Überprüfung standhalten. Wieneke, der an der HAWK eine Forschungsprofessur für Laser- und Plasma-Hybridtechnologie innehat, war erstmals Dozent bei der Kinderuni. © Schmidt-Hagemeyer Mit „Fluch der Karibik“ folgte ein Ausflug in die Kinematik (Mechanik). Kann das kleine Kapuzineräffchen tatsächlich von Schiff zu Schliff fliegen? Wenn man Geschwindigkeit und Flugzeit kennt, könne man dies ganz einfach ausrechnen (v=s/t), erklärte der Professor. Ergebnis: Der Affe würde nach 2,5 Meter im Wasser landen.

Nutzen der Wissenschaft

In Sachen Festigkeitslehre ging es weiter mit „Ice Age“ und der Erkenntnis, dass das Opossum den Abdruck im Baum nicht hinterlassen kann. Die Filmemacher haben also nicht gerechnet. Genutzt werden derartige Berechnungen dagegen im Brückenbau oder für Autokarosserien, erfuhren die Kinder von Wieneke, der immer wieder auf die praktische Anwendung von Physik und Mathe verwies.

Es gebe Laser, „die Stahlplatten wie Butter schneiden“, berichtet der HAWK-Forscher. Doch den schönen roten Laser, der sich in „Goldfinger“ (1964) durch den Tisch Richtung James Bond schneidet – den gibt es bis heute nicht. Nötig wären dazu 2000 Watt. Zwar gibt es Laser mit 70 000 Watt, doch der Rekord für die roten liegt bei nur 0,16 Watt.

Für alle Star-Wars-Fans gab es dann noch eine Lasershow, bei der die eigentlich unsichtbaren Laserstrahlen mit Wasserdampf sichtbar gemacht wurden. Nach dem Vortrag strömten Kinder nach vorn, um sich die Experimente aus der Nähe anzusehen.

Auch Wieneke hatte die Aktion viel Spaß gemacht. Er habe sofort zugesagt, berichtete er, weil es ihm am Herzen liege, Werbung für die Naturwissenschaften zu machen, zu zeigen, dass „Mathe und Physik nicht langweilig“ sind. „Technik kann toll sein“, sagte der Wissenschaftler. Und wenn man etwas toll finde, könne man gut darin werden.

Von Kornelia Schmidt-Hagemeyer