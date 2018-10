Begrüßung der Erstsemester: Präsidentin betont Weltoffenheit der Uni Göttingen

Göttingen. Bei der Immatrikulationsfeier hat die Universität Göttingen am Montag etwa 5600 neue Studierende begrüßt. Sie konnten im Zentralen Hörsaalgebäudes (ZHG) an verschiedenen Ständen auch schon einmal die vielfältigen Angebote der Universitätsstadt Göttingen kennenlernen.

Kultureinrichtungen, Agentur für Arbeit, universitäre und andere Institution – wie in den vergangenen Jahren präsentierten sich viele Firmen oder Organisationen. Beim Stand des Jungen Theater (JT) drehte sich alles um eine Frage: „Wann kommen die Känguru-Chroniken wieder?“, erzählte JT-Pressesprecher Nils Schmidt.

Für die neuen Studenten stand das Kennenlernen des neuen Umfelds im Vordergrund – insbesondere bei denen, die Göttingen noch nicht kennen. „Meine Cousine studiert hier und ich habe noch nichts Negatives gehört“, begründet Thido Oldeburter aus Ostfriesland seine Entscheidung für Göttingen. Er studiert hier ab sofort Agrarwissenschaften und findet: „Göttingen bietet für mich in diesem Studiengang die besten Möglichkeiten.“

Lara, Paula und Anna kommen aus der Region Braunschweig. Sie zogen lieber nach Göttingen als in die Löwenstadt. „In dieser Kombination kann ich das nur in Göttingen studieren, außerdem finde ich die Stadt einfach schön“, sagt Lara, die Sprachwissenschaften und Geschichte studiert. Paula hat den Studiengang „Antike Kulturen“ belegt. Sie sieht in Göttingen die optimalen Möglichkeiten, sich in bestimmten Bereichen zu spezialisieren. Und für Anna war der Grund, sich an der Georg-August-Universität zu immatrikulieren, ganz einfach: „Die Stadt ist groß, aber auch nicht zu groß. Ich bin etwas weiter weg von zu Hause, aber nicht zu weit. Außerdem hat die Uni einen ziemlich guten Ruf.“

+ Mussten für das Studium nicht umziehen: (von links) Tom Hennigs und Lilly Müller-Radnay. © Andreas Arens Diesem folgen natürlich auch Göttinger. So wie Lilly Müller-Radnay und Tom Hennigs. Beide studieren Sport und Englisch auf Lehramt. „Ich habe mir auch andere Unis angeschaut, aber für einen Sport-Studenten ist das Programm hier ziemlich optimal. Außerdem ist Göttingen eine Studentenstadt und die Bevölkerung ziemlich jung“, sagt Lilly Müller-Radnay.

Tom Hennigs hat sich hauptsächlich aufgrund der Heimatnähe für die Georgia Augusta entschieden. „Außerdem fand ich die Stadt schon immer attraktiv.“ Und zwar auch, was das Feierabend-Angebot – Stichwort-Party-Szene – betrifft.

Beim offiziellen Teil der Immatrikulationsfeier, die launig von zwei Mitgliedern der Theatergruppe „Stille Hunde“ moderiert wurde, sorgte die Musik-Gruppe „Seven Up“ für die kulturelle Unterhaltung. Uni-Präsidentin Ulrike Beisiegel begrüßte die neuen Studenten und gab ihnen auch gleich ein paar Ratschläge auf den Weg: „Damit Sie sich wohlfühlen, ist es nicht nur wichtig, dass wir etwas tun. Ich erwarte auch ein bisschen, dass sie sich einbringen in die Studentenschaft.“

Beisiegel warb für ihre „weltoffene Uni“ und erklärte: „Die Uni würde Ihnen gerne eine intellektuelle Heimat bieten, eine Möglichkeit mitzumachen und nicht nur zu konsumieren.“