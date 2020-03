Behinderungen auf der Bismarckstraße - Arbeiten dauern 5 Tage

Verkehrsteilnehmer müssen auf der Bismarckstraße in Göttingen ab Montag, 9. März, für fünf Tage mit Behinderungen rechnen.

Göttingen –Im oberen, bereits erneuerten Abschnitt in Richtung Westen (stadteinwärts), sind Deckensanierungsarbeiten vorgesehen. Das berichtet die Stadt Göttingen.

Während der Asphaltierungsarbeiten ist eine Vollsperrung am Montag und Dienstag, 9. und 10. März, notwendig. Der Bereich ist in dieser Zeit auch für den Anliegerverkehr gesperrt. Während der abschließenden Arbeiten Ende kommender Woche ist der Verkehr mit Einschränkungen möglich. Mit Behinderungen muss gerechnet werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich am Freitag, 13. März, abgeschlossen sein.