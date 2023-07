Behinderungen auf wichtiger Ausfallstraße im Göttinger Süden

Von: Bernd Schlegel

Verkehrsteilnehmer müssen auch in der kommenden Woche wieder mit erheblichen Behinderungen in Göttingen. Grund dafür sind Bauarbeiten.

Göttingen – Zu erheblichen Behinderungen kommt es in der kommenden Woche auf einer wichtigen Ausfallstraße im Göttinger Süden. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. In Geismar ist die Hauptstraße von Montag bis Freitag, 24. bis 28. Juli, gesperrt.

Betroffen ist laut Verwaltung der Bereich zwischen Mitteldorfstraße und der Straße Am Rischen. Grund für die Sperrung sind dringend notwendige Arbeiten an der Gosse und am Asphalt.

Umleitungen sind augeschildert

Die Umleitungen führen über die Straßen Am Rischen, Kampstraße und Auf dem Paul und sind entsprechend ausgeschildert.

Die Bushaltestellen Kurmainzer Weg und Mitteldorfstraße werden während der Baustelle nicht angefahren. Zudem müssen Eigentümer mit Einschränkungen bei der Erreichbarkeit ihrer Grundstücke rechnen.

Behinderungen auf Nikolausberger Weg

Außerdem gibt es Behinderungen auf dem Nikolausberger Weg in Göttingen. Die Straße muss am Dienstag und Mittwoch, 25. und 26. Juli, wegen des Baus einer Glasfaserleitung im Bereich der Straße am Klauswege halbseitig gesperrt werden.

Weitere Informationen gibt es hier.