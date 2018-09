Beim Thema Straßenausbaubeiträge gibt es in vielen Regionen Niedersachsens Ärger

Geballter Widerstand: Vor drei Monaten schlossen sich in Soltau Bürgerinitiativen gegen die Straßenausbaubeiträge zusammen; mittlerweile gehören dem Bündnis 35 Gruppen an.

Hannover/Stade. Vier Stunden dauerte die Ratssitzung, dann brandete großer Beifall auf: Die Stadt Stade schafft mit sofortiger Wirkung ihre umstrittenen Straßenausbaubeiträge ab.

Einstimmig votierte das Kommunalparlament am Montagabend für das Ende der entsprechenden Satzung. Die Anlieger der Schölischer Straße jubelten und feierten danach bis tief in die Nacht.

Fünfstellige Beträge, in drei Fällen sogar über 100 000 Euro, hätten sie für die Sanierung ihrer Straße berappen sollen. „Wir sind sehr froh, dass dieses Damokles-Schwert nicht mehr über uns schwebt“, freute sich Anwohner Hubert Hansel, der selbst mit rund 6000 Euro für das Stadt-Säckel dabei gewesen wäre.

„Alle Straßen, die derzeit in der Sanierung stecken und noch nicht abgeschlossen sind, werden nicht mehr nach dieser Straßenausbaubeitragssatzung abgerechnet“, bestätigte Stadtbaurat Lars Kolk. Das betreffe neben fünf anderen Straßen auch die Schölischer Straße. Die mit den Betroffenen bereits vereinbarte Musterklage habe sich ebenfalls erledigt.

„Von vielen Betroffenen wird damit eine große Last genommen“, erklärte Niels Finn vom „Niedersächsischen Bündnis gegen Straßenausbaubeiträge“. Dieses verzeichnet großen Zulauf: Fast 40 Gruppen haben sich mittlerweile angeschlossen, neben Oldenburg und Hannover auch in Einbeck und bald in Göttingen. Die Landespolitik in Hannover diskutiert längst über eine gesetzliche Abschaffung, will zumindest großzügigere Regeln für Härtefälle schaffen.

Ob und in welcher Höhe Stade nun einen Teil der Gesamtkosten über 9,5 Millionen Euro für die noch bis 2019 laufenden Bauarbeiten an der Schölischer Straße auf einem anderen Weg von den Bürgern zurückfordern kann, ist offen. Ebenfalls einstimmig beschloss der Rat nämlich, „schnellstmöglich ein rechtssicheres System zur Erhebung wiederkehrende Beiträge“ zu entwickeln.

Für alle Bewohner

Diese würden nicht mehr nur für direkte Anlieger, sondern für alle Bewohner eines Bezirks, der über die ausgebaute Straße erreichbar ist, fällig. Folge: Die Grundstückseigentümer an der Straße selbst würden zwar in Teilen entlastet, auf die anderen käme ein völlig neuer Kostenbescheid zu. Der Ärger für dieses Modell ist programmiert. „Das wird einen großen Aufschrei geben“, ahnt Springes Bürgermeister Christian Springfeld (FDP).

Die Stadt am Deister hat Anfang 2018 als erste Kommune Niedersachsens von der seit April 2017 geltenden Wahlmöglichkeit Gebrauch gemacht und von den einmaligen Straßenausbaubeiträgen auf wiederkehrende Beiträge für einen deutlich größeren Nutzerkreis umgestellt. Die Gemeinde Winsen an der Aller (Landkreis Celle) schaffte dagegen Anfang des Jahres die Straßenausbaubeiträge ersatzlos ab. Ihre Einnahmeausfälle will die Kommune über eine höhere Grundsteuer kompensieren.

Straßenbau: Es gibt verschiedene Modelle zur Beteiligung der Eigentümer an den Kosten

Für Städte und Gemeinden gibt es verschiedene Varianten, Eigentümer an den Kosten für Straßen zu beteiligen.