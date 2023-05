Belebung: Arbeitslosenquote in Südniedersachsen sinkt im Mai um 0,1 Prozent

Die Agentur für Arbeit in Göttingen: Sie ist an der Bahnhofsallee zu finden. (Symbolbild) © Bernd Schlegel

Im Monat Mai gab es auf dem Arbeitsmarkt in Südniedersachsen eine leichte Entspannung. Die Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 6,1 Prozent – minus 0,1 Prozent im Vergleich zum April.

Göttingen – Der Mai verabschiedet sich in diesem Jahr mit einem leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit in Südniedersachsen.

Die Arbeitslosenquote lag im Mai in der Region bei 6,1 Prozent – minus 0,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Vor einem Jahr lag die Quote noch bei 4,9 Prozent.

14772 Menschen sind arbeitslos gemeldet

Insgesamt waren im Agenturbezirk Göttingen 14 772 Menschen arbeitslos gemeldet, 124 weniger als im April (minus 0,8 Prozent).

Im Vergleich zum Vorjahresmonat fallen die Arbeitslosenzahlen weiterhin deutlich höher aus. Gegenüber Mai 2022 waren 2989 Menschen mehr von Arbeitslosigkeit betroffen. Das entspricht einem Plus von 25,4 Prozent. Damit blieb die Entwicklung hinter dem durchschnittlich üblichen saisonalen Minus zurück.

Konstante Nachfrage nach Arbeitskräften

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in der Region ist weiterhin relativ konstant, liegt allerdings unter dem gemeldeten Bedarf des vergangenen Jahres. Im Mai meldeten Wirtschaft und Verwaltung insgesamt 951 neue Arbeitsangebote bei der Göttinger Agentur für Arbeit. Das waren 136 weniger als im April (minus 12,5 Prozent) und 164 weniger als vor Jahresfrist (minus 14,7 Prozent). Gegenüber dem Vormonat stieg allerdings der Bestand an offenen Stellen auf 6123. Das waren 77 (plus 1,3 Prozent) mehr als im April und 276 (minus 4,3 Prozent) weniger als im Mai 2022.

Bei der Nachfrage nach Arbeitskräften und der Meldung von Stellenangeboten beobachten wir seit einigen Monaten eine gewisse Zurückhaltung der Betriebe.

Klaudia Silbermann, Chefin der Agentur für Arbeit Göttingen, sagt zu den aktuellen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt: „Bei der Nachfrage nach Arbeitskräften und der Meldung von Stellenangeboten beobachten wir seit einigen Monaten eine gewisse Zurückhaltung der Betriebe. Das hängt insbesondere mit den wirtschaftlichen und unternehmerischen Risiken im Kontext Energiekrise, Inflation, Transformation und den Folgen des Ukraine-Krieges zusammen.“ Allerdings zeigt der hohe Bestand an offenen Stellen aus Sicht von Silbermann auch, wie schwierig es für Unternehmen ist, geeignete Mitarbeiter zu gewinnen.

Betreuung der Geflüchteten überwiegend durch Jobcenter

Weiterhin macht die Arbeitsmarktexpertin deutlich, dass die Zahl der Arbeitslosen seit Juni vergangenen Jahres insbesondere infolge des Arbeitsmarktzugangs der nach Deutschland geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer deutlich gestiegen ist. Sie werden seit Mitte 2022 überwiegend durch die Jobcenter betreut.

Klaudia Silbermann, Chefin der Agentur für Arbeit Göttingen © Jan Vetter/Agentur für Arbeit/nh

Im Bereich des Agenturbezirks Göttingen sank für Arbeitslosenquote im Monatsvergleich um 0,1 auf 6,7 Prozent. Es gibt 2243 offene Stellen. Im Untereichsfeld ging die Arbeitslosenquote im Monatsvergleich um 0,3 auf 3,7 Prozent zurück. Im Bereich Duderstadt gibt es 383 offene Stellen. (Bernd Schlegel)

Offene Stellen aus der Region Göttingen/Hann. Münden

Aktuell werden in Südniedersachsen 6123 offene Stellen gemeldet. Hier eine Auswahl von Offerten aus dem Landkreis Göttingen. Ansprechpartnerin für Interessierte ist Elvira Sandkuhl, Vermittlerin im Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Göttingen, Tel.: 05541 / 9809-14.

Arbeitsstellen Anzahl Vollzeit (VZ) / Teilzeit (TZ) Ort Textilreiniger (m/w/d) 3 VZ oder TZ Hann. Münden / Dransfeld Personalsachbearbeiter 1 VZ oder TZ Dransfeld Physiotherapeut (m/w/d) 6 VZ oder TZ Hann. Münden / Dransfeld Erzieher oder Sozialassistent (m/w/d) für Kindertagesstätten 6 VZ oder TZ Hann. Münden Fahrzeuglackierer (m/w/d) 1 VZ oder TZ Hann. Münden Medizinischer oder Zahnmedizinischer Fachangestellt/r (m/w/d) 4 VZ oder TZ Hann. Münden / Dransfeld gelernte Handwerker wie Fliesenleger, Maler, Dachdecker, etc. (m/w/d) 6 VZ Hann. Münden / Dransfeld / Staufenberg Fitnesstrainer mit B- oder A-Lizenz (m/w/d) 1 VZ oder TZ Hann. Münden Sozialarbeiter/ Sozialpädagoge (m/d/d) 3 VZ oder TZ Hann. Münden