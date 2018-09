Bella Skyway-Festival in Göttingen: Licht-Installationen locken die Massen

Lichterlebnis auf dem Ernst-Honig-Wall: Das war einer der Höhepunkte des Bella Skyway-Festivals am Wochenende in Göttingen.

Göttingen. Tausende Besucher strömten am Samstag in den Abendstunden in die Göttinger Innenstadt, um sich das Bella Skyway-Festival anzusehen.

Am heutigen Sonntag kann man die Lichtkunst noch einmal in den Abendstunden erleben.

Doch mit Musik hatte dies nur wenig zu tun. An zwölf Orten in der City waren spektakuläre Lichtinstallationen zu bewundern.

Das Lichtkunst-Festival können Besucher am heutigen Sonntag noch einmal zwischen 19.30 und 24 Uhr erleben. Es ist Teil des Festprogramms zum 40-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Göttingen und der polnischen Stadt Torun – parallel zum Gänselieselfest. In Torun gehört das Festival zu den großen Ereignissen des Jahres. Die zehnte Auflage des Lichtfestivals lockte im August rund 400 000 Besucher. Künstler aus aller Welt illuminierten die Stadt an der Weichsel. „Bella Skyway“ wurde mehrfach ausgezeichnet und gilt als touristische Attraktion. Von einem Teil davon konnten sich nun auch die Göttinger überzeugen.

„Das Festival in Teilen nach Göttingen zu holen, war eine Spontanidee“, sagte Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler am Abend. „Und die Idee war hervorragend.“

+ Lichtkunst auf der Fassade des Deutschen Theaters: Das Bella Skyway-Festival lockte am Wochenende tausende Gäste nach Göttingen. © Stefan Rampfel Am besten gefiel ihm die Videoinstallation an der Fassade des Deutschen Theaters. Die drei Freundinnen Aljona, Anna und Bogdana aus der Ukraine sahen sich gerade den „Urban Jungle“ auf dem Waageplatz an. Bei der Videoprojektion auf einem Wasservorhang aus 15.000 Litern Wasser geht es um das Thema Ökologie.

Richtig gut gefielen Oberbürgermeister Köhler auch die „Horizontal Interferences“ auf dem Ernst-Honig-Wall. Farbige Lichtbänder durchschneiden das Gelände und binden den Besucher in das Gesamtkunstwerk ein. Weitere Stationen waren das Geismar Tor, wo die Fassade einer Bank illuminiert wurde und ein beleuchteter Brunnen entstanden ist, und der Wilhelmsplatz. Dort gab es mit der „Arche“ ein Kunstwerk zu sehen, bei dem aus kleinen Pyramiden Dampf aufsteigt.

Hinter dem Deutschen Theater konnten die Besucher auf einer überdimensionalen Lichtkugel die Planeten unseres Sonnensystems bestaunen, ein paar Schritte weiter auf dem Wall wurden Bäume zum „Little Peoples Village“. Toll auch der „Geheime Garten“ an der Mauer der alten Stockleffschen Mühle am Leinekanal. Mit Schwarzlicht angestrahlte Orchideen verwandelten den Platz in einen magischen Ort. Das Budget für das Festival lag bei 100.000 Euro.

