Regionale Bands bei der Bended Hardcore Show in der Göttinger Tangente

Gitarrenriffs, die an die Wand drücken, gibt es am Freitag unter anderem von dieser Band: Deathmetaldiskoclub.

Göttingen. Freunde handfester Rockmusik müssen nicht bis zum Start der kommenden Festivalsaison warten, um mehrere Bands an einem Abend live zu erleben.

Schließlich gibt es Veranstaltungen wie die Bended Hardcore Show am Freitag, 16. März, in der Göttinger Tangente. Bei der Rocknacht des Vereins Kreuzberg on Kultour e. V. präsentieren sich mit Deathmetaldiskoclub, Skyglow und Burning Tree drei Bands aus Göttingen und Umgebung.

Deathmetaldiskoclub haben Mut zum epischen Refrain. Ihr „Breitwandrock“ dürfte vor allem Leuten gefallen, die das 25. Lebensjahr bereits vollendet haben und für die Bands wie Pearl Jam und die Stone Temple Pilots noch ein Begriff sind.

Eher in die Richtung von Stoner- und Heavy-Rock geht die Musik der Göttinger Band Burning Tree, deren Sound von Musikgrößen wie Black Sabbath und dem Stoner-Urgestein Kyuss beeinflusst ist. Bei der Bended Hardcore Rocknacht spielen die vier Jungs erstmals ihr komplettes Set.

Mit ihrer ersten EP im Gepäck ist Skyglow die dritte Band im Bunde. Ihr Repertoire reicht von atmosphärisch verträumten Songs bis hin zu groovig-kantigem Instrumental-Post-Rock. Laut wird's ab 21 Uhr.

Freitag, 16. März, ab 21 Uhr, Tangente, Göttingen, Goetheallee 8a, Kartentel. 05 51/ 4 35 64, Eintritt im Vorverkauf 6 Euro, Abendkasse 9 Euro