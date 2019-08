Benefizkonzert für Schulprojekt in Malawi: Unicef-Hochschulgruppe lädt ein

Spendenaktion

Benefizkonzert für Schulprojekt: Waves no Shore treten am Freitag in der Göttinger Zentralmensa auf.

Ein Benefiz-Konzert für ein Schulprojekt in Malawi organisiert die Unicef-Hochschulgruppe am Freitag, 9. August, in Kooperation mit dem Studentenwerk in der Zentralmensa in Göttingen.