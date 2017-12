Bengalos bei Demo gegen Razzien bei G20-Gegnern in Göttingen

Göttingen. 600 Menschen haben am Samstag am späten Nachmittag unter den Mottos "Unsere Antwort - Widerstand" und "Gegen die politische Verfolgung linker Gruppen" anlässlich der Razzien bei G20-Gegnern demonstriert.

Aktualisiert um 21.50 Uhr - Hintergrund waren die bundesweiten Wohnungsdurchsuchungen am vergangenen Dienstag, die in mehreren Städten stattfanden, darunter auch zwei in Göttingen. Die von der Antifaschistischen Linken International (A.L.I.) organisierte Demo startete um 16 Uhr am Platz der Synagoge und zog durch mehrere Straßen der Innenstadt.

Rangeleien zwischen Polizei und Demonstranten

Die Stimmung war aufgeheizt. So kam es an mehreren Stellen zu Rangeleien zwischen Polizei und Demonstranten. Laut Polizei wurden die Beamten auf der Roten Straße von einer größeren Gruppe Demonstranten von hinten angerannt und angegriffen. Die Beamten ergriffen einen der mutmaßlichen Angreifer und überwältigten ihn. Der Göttinger wurde für die "strafprozessualen Maßnahmen" zur Dienststelle gebracht und von dort wenig später entlassen. "Entgegen zwischenzeitlich aufgekommener Gerüchte beziehungsweise Behauptungen befand sich der Tatverdächtige weder während der Festnahme noch anschließend in bewusstlosen Zustand", heißt es in einer Stellungnahme der Polizei vom Abend. Die Begutachtung des Demonstranten durch eine hinzugezogene Rettungswagenbesatzung habe keine Hinweise auf bei dem Polizeieinsatz erlittene Verletzungen oder eine Bewusstlosigkeit ergeben, so die Polizei weiter.

Zu einem ersten Aufeinandertreffen zwischen Demonstranten und Polizisten kam es in der Goetheallee, als der Demonstrationszug versuchte, von der vorgeschriebenen Route abzuweichen. Einsatzkräfte verhinderten dies, indem sie die Spitze des Zuges stoppten und zurückdrängten, heißt es im Bericht der Polizei.

Aus mehreren Richtungen gibt es scharfe Kritik an den Durchsuchungen am Dienstag. So verurteilt die Grüne Jugend Göttingen diesen massiven Eingriff in die Privatsphäre und Grundrechte der Betroffenen und nennt die Razzien einen "PR-Bluff" der Ermittlungsbehörden. Bei den Ausschreitungen im Sommer im Hamburg während des G20-Gipfels seien keine Göttinger Bürger festgenommen worden.

Fake-Depots angelegt

Im Vorfeld der Göttinger Demo haben einige Autonome drei geheime "Fake-Depots" in der Innenstadt angelegt - als Anspielung auf die angeblichen Depots während des G20-Gipfels in Hamburg. In den Depots waren schwarze Kleidung und Pseudo-Wurfgeschosse untergebracht.

Die Polizei versuche mit dieser Behauptung zwanghaft Beweise zu konstruieren, heißt es in der Mitteilung der Autonomen.

Die Kritik der Demonstranten richtete sich auch gegen die über vier Monate dauernde Untersuchungshaft eines 19-jährigen Italieners, dem bis heute nichts Konkretes vorgeworfen werde, außer die Teilnahme an den Protesten in Hamburg. Weiter forderten die Demo-Teilnehmer die sofortige Freilassung aller Inhaftierten und Rückgabe der sichergestellten Gegenstände.

Die Polizei war am Samstag mit mehreren Hundert Beamten im Einsatz. In der Innenstadt kam es zu Verkehrsbehinderungen.