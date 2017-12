Göttinger Beratungsstelle bietet Coaching für Eltern essgestörter Kinder an

Problemfeld Essstörung: Die Therapeutische Frauenhilfe bietet auch in diesem Jahr wieder ein Elterncoaching an. Foto: dpa

Göttingen. Die Therapeutische Frauenberatung in Göttingen bietet wieder ein Coaching für Eltern essgestörter Kinder an.

Das Angebot startet am Freitag, 15. Dezember, um 15 Uhr in den Räumen der Therapeutischen Frauenberatung in der Uni-Stadt.

„Ich will nach Wegen für den Umgang mit der Krankheit suchen – für mich und mein Kind“ erzählte eine Mutter im Vorgespräch zu der Elterncoaching-Gruppe. Für die Eltern, deren Kinder an einer Essstörung erkrankt sind, ist die Situation zu Hause nur schwer aushaltbar. Sie sind oftmals verunsichert, wie der Umgang mit dem Kind und der Erkrankung zu Hause funktionieren kann.

Die Essstörung kann häufig sehr viel Raum im familiären Alltag einnehmen. Nicht selten geraten Familien in einen Kampf um Kontrolle und Selbstbestimmung, welcher zu festgefahrenen Konflikten führen kann. Überforderung, Selbstzweifel und große Sorge beschäftigen viele Eltern essgestörter Kinder.

Die Teilnehmer der Eltercoaching-Gruppe sollen bei den angeleiteten Treffen die Möglichkeit bekommen, sich mit anderen Eltern über ihre Erfahrungen im Umgang mit der Erkrankung auszutauschen. Die Ermutigung, neue Wege im Umgang mit dem essgestörten Kind auszuprobieren, stehen dabei im Vordergrund.

Anmeldung unbedingt erforderlich

Die Gruppe trifft sich sechs Mal für jeweils zwei Stunden. Interessierte können sich bei Anja Koop in den offenen Sprechzeiten der Therapeutischen Frauenberatung dienstags zwischen 17 und 19 Uhr melden oder per E-Mail an info@therapeutische-frauenberatung.de melden. Eine vorherige Anmeldung für die Elterncoaching-Gruppe ist unbedingt erforderlich. Weitere Infos gibt es im Internet. (nh)