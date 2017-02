Bereits 790 Unterstützer: Online-Petition für Altstadtfest-Neuauflage in Göttingen

Viele Besucher in der Göttinger Innenstadt: Bei den Altstadtfesten war über Jahre richtig was los. Repro: Schirmer

Göttingen. Mit einer Petition im Internet versuchen Daniel Schirmer und Jacqueline Metge das Altstadtfest in Göttingen wiederzubeleben.

Dem 33-Jährigen war die Idee zu der Aktion beim Einscannen von Dias seines verstorbenen Vaters gekommen. Auf den Farbbildern waren unter anderem Szenen des Altstadtfestes zu sehen, das in seinen besten Zeiten 150 000 Besucher anlockte. Vor gut zehn Jahren wurde letztmals Altstadtfest gefeiert. Bei der Aktion fürs Familienalbum war Jacqueline Metge, die Freundin des angehenden Einzelhandelskaufmanns, dabei.

Schließlich hatten sie die Idee, mit einer Online-Petition den Neustadt anzuschieben. Am vergangenen Samstag erschien die Petition im Netz. Die Resonanz ist schon jetzt riesig. 760 Unterstützer, darunter fast 600 aus Göttingen, hatten am Dienstag bis zum späten Nachmittag unterschrieben. Adressat der Petition ist Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler.

+ Hatten die Idee zu der Online-Petition: Daniel Schirmer und seine Freundin Jacqueline Metge. Foto: nh

1600 Unterschriften werden gebraucht, damit die Petition weiterbehandelt wird. Wer sich dem Vorstoß anschließen will, hat dazu noch bis zum 10. April Zeit.

Schirmer könnte sich vorstellen, dass eine Neuauflage des Altstadtfestes mit einem neuen Konzept eine Chance haben könnte. So könnte beispielsweise die Anzahl Bühnen, Buden und Stände reduziert werden. „Auch der Name könnte geändert werden. Viele heimische Musiker hätten auch so wieder eine Möglichkeit ihr können unter Beweis zu stellen. Man sollte wenigstens mal wieder darüber nachdenken und dem Altstadtfest eine zweite Chance geben. Der Stadt wird es gut tun, und den Bewohnern und Gästen wieder Freude bereiten“, heißt es zur Begründung.

Zur Petition