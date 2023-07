Berufsorientierung an Schule: Feuerwehrmann trifft auf Bestatter

Leiter des Projekts „Spot an!“ (ohne Schüler, von links): Christoph Huber, Thomas Kirchberg, Inga Sobieraj, Steffen Mutschler, Karina Hoßfeld und Anna Kaden. © Kerim Eskalen

Der Berufsorientierung ist für den weiteren Lebensweg von Schülern von großer Bedeutung. An einer Göttinger Schule geht man besondere Wege.

Göttingen – Wir alle kennen es: Schon ab dem Grundschulalter gibt es eine Frage, die sich immer und immer wieder stellt und die sich wie der berühmte „Rote Faden“ durch die kommenden Jahre bis zum Schulabschluss zieht: „Was willst du denn mal werden, wenn du groß bist?“ Nicht immer fällt es leicht, darauf eine Antwort zu finden.

Mit Praktika sowie dem Unterrichtsfach „Arbeit-Wirtschaft“ versuchen Schulen den Schülern dabei zu helfen, auf diese Frage die für sie richtige und passende Antwort zu finden.

Kreative Auseinandersetzung mit der Berufsorientierung

Die Schülerinnen und Schüler der Martin-Luther-King-Schule in Göttingen haben sich mit der Frage nun auf kreative Art und Weise auseinandergesetzt.

Die Förderschule Lernen legt großen Wert auf die Vorbereitung ihrer Schülerschaft auf die Arbeitswelt. So bekommen die Neunt- und Zehntklässler schon einen Einblick wie in Handwerksberufe, indem sie einen Schultag pro Woche an den Berufsbildenden Schulen in Göttingen (BBS II und III) verbringen.

Ein Traktor, ein Feld und Strohballen: Klar, dieses Bühnenbild zeigt den Beruf des Landwirtes. © Kerim Eskalen

Mit dem Projekt „Spot an! - Berufsvision auf die Bühne“ vertiefte die Martin-Luther-King-Schule nun erstmals die Berufsorientierung für ihre Schüler.

Unterschiedliche Ansätze

Seit dem Start des Projektes im Februar dieses Jahres trafen sich die Schüler des achten Jahrgangs, zusätzlich zum normalen Unterricht, zwei Mal in der Woche, um gemeinsam an dem Projekt zu arbeiten – in den drei unterschiedlichen Bereichen Pädagogik, Handwerk und Film.

Den Anfang machte die Theaterpädagogik. In diesem Teil erprobten sich die Schüler in verschiedenen Sprech- und Sprachübungen unter der Leitung der Experten Christoph Huber und Karina Hoßfeld. Die Übungen sollen die Jugendlichen bei späteren Bewerbungssituationen helfen. „Sie sollen lernen, sich auch mal etwas zu trauen und sich zu zeigen“, erklärte Hoßfeld.

Teilnehmer bauten Berufsvision als Bühnenbild

Weiter ging es dann handwerklich: Die Projektteilnehmer sollten ihre Berufsvision als Bühnenbild bauen. Die Betreuung dieses Teils übernahm Steffen Mutschler. Für die Umsetzung suchten sich die Schüler ein Hintergrundbild aus, das zu ihrem Berufswunsch passte und gestalteten ihr „Bühnenbild“ drumherum. Mit Materialien wie Kork, Styropor oder Knete konnten sie ihre Visionen komplett frei gestalten.

Im letzten Teil ging es schließlich vor die Kamera, denn es stand ein Filmdreh auf dem Plan. Unter der Leitung von Thomas Kirchberg präsentierten die Schülerinnen und Schüler in einem kurzen Videoclip ihr fertiges Bühnenbild und erzählten, was sie an dem ausgewählten Beruf interessiert. Vom Feuerwehrmann bis zum Bestatter war alles dabei.

Neigungen und Kompetenzen herausfinden

Die Grundidee des Projektes: Unbewusste Motive sowie Neigungen und Kompetenzen herausfinden. „Den Kindern wird oft geraten, was für ein Beruf für sie am besten ist“, sagt Hoßfeld.

Mithilfe des Projektes sollen die lern- und sozialbenachteiligten Schüler zwischen ihren eigenen Berufswünschen und den Vorstellungen ihrer Eltern abwägen. Gleichzeitig sollen sie auch ein Gefühl dafür bekommen, welcher Beruf ihnen entspricht. „Statt dem ausfüllen von Fragebögen, tun die Schüler das, was sie möchten, und finden heraus, was für sie möglich ist“, erzählt Hoßfeld.

Vielfältige Unterstützung

Während des Projektes erhielten die teilnehmenden Jugendlichen nicht nur Unterstützung von ihren Betreuern, sondern halfen sich auch gegenseitig beim Bau der Modelle.

Vielfältige Berufswünsche: Hier interessiert sich jemand für die Aufgaben eines Bestatters. © Kerim Eskalen

Schulleiter Sven Sandner lobte dieses Engagement. Zu den Projekt-Unterstützern zählen auch in finanzieller Form die Stadt Göttingen sowie die Agentur für Arbeit und der Förderverein der Schule. Die Vorstellung des vollendeten Projektes ging in der Pausenhalle der Martin-Luther-King-Schule nach einer kleinen Ansprache des Schulleiters über die Bühne.

Auch Eltern beteiligt

Neben den Beteiligten waren auch Eltern sowie einzelne Klassen der Schule dabei. Nach Vorführung des Films konnten die Schüler der anderen Klassen sich mit den Projektteilnehmern austauschen und sich über die Bühnenbilder und dem damit verbundenen Beruf informieren. Abgerundet wurde die Veranstaltung mit einem kleinen Catering der siebten Klasse. (Laura Froböse)