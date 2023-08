Berufungsprozess in Göttingen gegen ehemalige Rechtsextremisten

Von: Heidi Niemann

Das Amtsgericht Göttingen hatte die Angeklagten im Oktober 2021 wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung verurteilt © Thomas Kopietz

Vor dem Landgericht Göttingen hat am Mittwoch der Berufungsprozess gegen zwei ehemalige Angehörige einer rechten Studentengruppierung begonnen.

Göttingen – Das Amtsgericht Göttingen hatte die heute 28 und 32 Jahre alten Angeklagten im Oktober 2021 wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Das Gericht sah es nach umfangreicher Beweisaufnahme damals als erwiesen an, dass die beiden Männer im Februar 2019 auf einen Besucher einer Bar in der Göttinger Innenstadt eingeprügelt und diesen erheblich verletzt hatten.

Der damals 29 Jahre alte Nebenkläger hatte dabei unter anderem einen Nasenbeinbruch erlitten. Das Gericht verurteilte die aus Essen und Gießen stammenden Angeklagten zu Freiheitsstrafen von einem Jahr und zwei Monaten beziehungsweise von acht Monaten, jeweils ausgesetzt zur Bewährung.

Als Bewährungsauflage sollten die Angeklagten unter anderem 120 beziehungsweise 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Gegen dieses Urteil hatten beide Angeklagte Berufung eingelegt. Ihre Verteidiger hatten vor dem Amtsgericht auf Freispruch plädiert.

Polizei ging von politisch motivierter Tat aus

Auch die Staatsanwaltschaft hatte zunächst Berufung eingelegt. Sie hatte in dem erstinstanzlichen Verfahren beantragt, die Angeklagten zu Freiheitsstrafen von eineinhalb Jahren und einem Jahr zu verurteilen, jeweils ausgesetzt zur Bewährung. Die Staatsanwaltschaft zog die Berufung später zurück. Die Polizei hatte damals nach dem gewalttätigen Vorfall berichtet, dass man von einer politisch motivierten Tat ausgehe. Deshalb hatte das Staatsschutzkommissariat die Ermittlungen übernommen.

Angeklagte haben Verbindungen zur AfD und Identitären Bewegung

Beide Angeklagte sollen mit der rechten Szene in Verbindung stehen. Im Internet kursieren Fotos, die sie bei Veranstaltungen der AfD sowie der sogenannten Identitären Bewegung (IB) zeigen, die vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingeschätzt wird.

In dem jetzt angelaufenen Prozess vor dem Landgericht berichteten die Angeklagten, dass sie nach dem damaligen „Outing“, als in einem Internet-Blog ihre Namen, Adressen und Fotos veröffentlicht worden waren, in einigen Göttinger Bars nicht mehr erwünscht gewesen seien. Auf die Frage der Richterin, ob er die in dem Blog vorgenommene politische Einordnung nachvollziehen könne, sagte der 28-Jährige: „Ich würde mich nicht als Nazi bezeichnen, ich bin Patriot.“

In seiner Einlassung stellte er die damalige Auseinandersetzung so dar, dass er zunächst von dem Nebenkläger einen Faustschlag ins Gesicht erhalten habe. Daraufhin habe er diesem einen Faustschlag verpasst.

Der 32-jährige Angeklagte hatte sich in der ersten Instanz von einem Anwalt aus Dortmund vertreten lassen. Dieser war auch zum Auftakt der Berufungsverhandlung ins Göttinger Landgericht gekommen.

Zu Prozessbeginn stellte der Uslarer Rechtsanwalt Klaus Kunze den Antrag, den Berufskollegen zu entpflichten und ihn als Wahlverteidiger beizuordnen. Das Gericht gab diesem Antrag statt. Der nunmehr beigeordnete Uslarer Anwalt hatte zu der Verhandlung einen Praktikanten mitgebracht, der derzeit in einem parallel laufenden Verfahren eine ganz andere Rolle innehat.

Gegen den 25-jährigen Jura-Studenten läuft seit Mitte Juli vor dem Amtsgericht Göttingen ein Prozess wegen einer Gewaltattacke am Göttinger Theaterplatz. Mitangeklagt sind zwei weitere frühere Cliquenmitglieder. Einer von ihnen ist der 28-jährige Forstwirt, der somit wegen zwei gewalttätigen Vorfällen auf der Anklagebank sitzt – einmal im Landgericht, einmal im Amtsgericht.

Das Landgericht hat für die Berufungsverhandlung insgesamt vier Prozesstage angesetzt.

