Besondere Lesung für Kinder: Zum Applaus werden die Hände geschüttelt

Beim Literaturherbst las Kika-Moderator Eric Mayer abwechselnd mit Lesern mit und ohne Behinderung 200 Schülern im Jungen Theater vor.

Menschen sind unterschiedlich – und das ist gut so, ist das Thema der Kinderbuchreihe „Die Bunte Bande“. Im Jungen Theater Göttingen las Kika-Moderator Eric Mayer abwechselnd mit Lesern mit und ohne Behinderung rund 200 Schülern die Geschichte „Das gestohlene Fahrrad“ aus dem fünften Band vor.

Jeder von ihnen erzählt die Geschichte auf seine Art: In Alltagssprache, in Gebärdensprache oder über die Braille-Schrift. Während Eric Mayer auf die Jungen und Mädchen zugeht und sie fragt, was ihre Lieblingsbücher sind, übersetzen zwei Dolmetscherinnen für Gebärdensprache seine Worte. So können auch Schüler, die schlecht hören oder taub sind, alles verstehen. Die Veranstaltung ist Teil des Literaturherbstes.

Am Eingang zum Saal haben die Kinder Kopfhörer bekommen. Nachdem die Schüler am dazugehörenden Gerät den richtigen Kanal ausgewählt haben, hören sie Anne Leichtfuß. Die Simultandolmetscherin für leichte Sprache übersetzt die Worte des Moderators und später das Vorgelesene in eine leicht verständliche, aus kurzen Sätzen bestehende Alltagssprache.

Sie beherrscht das "Knubbel-Alphabet"

Auch Rosel Kohlmeier liest vor. Das „Knubbel-Alphabet“ – wie sie die Braille-Schrift nennt – beherrscht sie mühelos. Flink ertasten ihre geübten Finger die einzelnen Zeichen. „Am besten kann ich mit dem linken Zeigefinger lesen“, erzählt Kohlmeier den Schülern.

Dann ist Daniel Rauers, Autor beim Kulturmagazin „Ohrenkuss“ an der Reihe. Er hat das Down Syndrom und liest zusammen mit Vorlese-Assistentin Peri de Braganca vor, indem er ihre Worte wiederholt.

Die Bunte Bande, das sind Tessa, Tom, Leo, Henry und Jule – trotz ihrer unterschiedlichen Stärken und Schwächen ein tolles Team. In „Das gestohlene Fahrrad“ wollen sie ihrem Freund Ben helfen. Sein Fahrrad wurde gestohlen und er hat kein Geld, um ihm ein neues zu kaufen.

Gemeinsam suchen die Mitglieder der Bunten Bande nach einer Lösung. Ruhig hören die Schüler den Vorlesenden im Jungen Theater zu. Begeistert applaudieren sie am Ende und klatschen in Gebärdensprache, wie es Mayer ihnen zuvor erklärt hat: „Hände nach oben und schütteln.“

Ermöglicht haben die Veranstaltung die Sozialorganisation „Aktion Mensch“, der Carlsen Verlag, der Literaturherbst und das Junge Theater Göttingen.