Göttingen – Im Keller des Göttinger Kommunikations- und Aktionszentrums (KAZ) findet zweimal die Woche Deutschunterricht der besonderen Art statt. Hier gestalten zwölf Teilnehmer aus Afghanistan und Syrien Kühe aus Ton. Bei der künstlerischen Arbeit lernen sich Vokabeln spielend leicht.

Dieses Angebot ist das erste seiner Art, das in Kooperation zwischen dem Kulturzentrum KAZ mit dem Internationalen Sprachzentrum Tandem angeboten wird. Ermöglicht wird der „Sprachkurs zur Förderung der gesellschaftlichen und kulturellen Teilhabe“ durch Finanzen des niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur.

Der zwölfwöchige DeutschAnfängerkurs umfasst ein 150-stündiges kulturelles Angebot. Der erste Teil findet in der Keramikwerkstatt von Sandra Eckard statt. In der zweiten Hälfte bietet Nagham Hamoush Druckgrafik an.

Unter Anleitung der Keramikerin erstellen die Männer und Frauen zwischen 19 und 72 Jahren derzeit an zwei Tagen die Woche Kühe aus Ton. „Es ist eine tolle Idee, dass man Sprache praktiziert, während man mit den Händen arbeitet“, sagt Eckard. Durch die gemeinsame Arbeit begegne man sich schnell auf Augenhöhe und lerne sich persönlich kennen.

Unter den Teilnehmern ist auch Aysha Osmani aus Afghanistan. Die 49-Jährige lebt mit vier ihrer Kinder seit knapp drei Jahren in Deutschland. In ihrer Heimat sei es zu gefährlich gewesen, sagt sie. Während ihre Kinder in der Schule, in Ausbildung oder im Sprachkurs sind, ist auch in der Schule und lernt Deutsch. Nachmittags kümmert sie sich um den Haushalt. Die Keramikwerkstatt mache ihr besonders Spaß, weil sie bereits mit acht Jahren in ihrer Heimat töpferte, erzählt sie.

Die Deutschlehrerin Nadine Steiner töpfert mit. Sie hat ihre Schüler als hoch motiviert und interessiert erfahren. Nach der Hälfte des Kurses übernimmt Deutschlehrer Hilko Drude den Kurs, damit die Schüler die Sprache von verschiedenen Personen hören und lernen.

Älteren falle das Sprachenlernen schwerer, sagt Steiner. Zudem seien manche Geflüchtete Analphabeten und müssten zunächst lesen und schreiben lernen. Das verzögere den Lernprozess.

Sarah Este, Pädagogische Mitarbeiterin bei Tandem, hat deshalb großen Respekt vor der Leistung der Teilnehmer. „Es ist höchst anmaßend zu sagen, ihnen werde etwas geschenkt“, kommentiert Este häufig geäußerte Kritiken an Flüchtlings-Förderungen.

Leider stünden immer weniger Mittel für Sprachkurse zur Verfügung, sagt Este. Deshalb wird der Sprach-Kultur-Kurs voraussichtlich ein einmaliges Angebot bleiben.

Die Teilnehmer können aber auch danach weiter im KAZ töpfern und werden ans Weststadtzentrum weitergeleitet, wo kostenlose berufsorientierende Sprachkurse angeboten werden.

