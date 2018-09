Besonderes Engagement: Charlotta Frey erhielt den Kauf Park Star

Göttingen. Sie ist erst 23, aber schon sieben Jahre ehrenamtlich tätig: Charlotta Frey vom Göttinger Paddler-Club ist Kauf Park Star im Herbst 2018. Die Studentin erhielt den Preis – auch stellvertretend für ihren Verein – für ihr vielfältiges ehrenamtliches Engagement.

Zum Kanu-Sport kam Charlotta Frey über ihren Vater Alexander (unter anderem Geschäftsführer der Göttinger Sport- und Freizeit GmbH). Im Kanupolo spielt sie mit der Damenmannschaft in der 1. Bundesliga. Doch noch mehr als die eigene sportliche Leistung hat Charlotta Frey die sportliche Entwicklung des Nachwuchses im Blick.

Beim Göttinger Paddler-Club trainiert sie die U 14 und U 16. Seit diesem Jahr ist sie zudem Trainerin der Niedersachsenauswahl der U 21-Damen, also von Sportlerinnen die kaum jünger als die 23-Jährige sind. „Die Arbeit mit Menschen macht mir sehr viel Spaß“, sagt Charlotta Frey. Ein paar Erfahrungen aus ihrem Trainer-Dasein könne sie zudem in ihr Studium einfließen lassen.

Trotzdem: Studium, Trainerin, Sportlerin – wird das nicht irgendwann zu viel? „Kanupolo nimmt schon viel Zeit in Anspruch, gerade am Wochenende“, erzählt Charlotta Frey. Auch unter der Woche sei sie mindestens an drei Tagen für den Sport unterwegs. Und als wäre das noch nicht genug, betätigt sie sich auch noch organisatorisch. Sie kümmert sich um den kompletten Verpflegungsteil des Internationalen Niedersachsenpokal Kanupolo, macht den Einkauf und teilt die Helfer ein. Als Mannschaftsführerin des Damenteams ist sie auch dort für alle organisatorischen Angelegenheiten zuständig.

Würde sie nicht in Göttingen studieren, wäre es schwer das alles unter einen Hut zu bekommen, sagt Charlotta Frey. Mit dem Kanupolo würde sie aber nicht aufhören, wenn sich der Wohnort mal ändern sollte. „Dann würde ich das in einer anderen Stadt machen.“

Denn der Sport ist ihre Leidenschaft, wie schon ihr vielfältiges Engagement zeigt. Oft bekommt sie auch eine positive Rückmeldung von ihren Schützlingen. Der Kauf Park Star wird Charlotta Frey, die selbst nicht mit der Auszeichnung gerechnet hat, weiter in ihrer ehrenamtlichen Arbeit bestärken. „Ich fühle mich geehrt, dass andere die Arbeit im Verein würdigen“, sagt sie.

Als Kauf Park Star steht sie jetzt in einer langen Reihe der Göttinger-Sport-Größen. Zuletzt wurde im Februar mit Gerd Bode ebenfalls ein Kanusportler geehrt.