Betrügereien mit teuren Smartphones: Zwei Jahre Bewährungsstrafe

Das Amtsgericht Göttingen hat am Freitag einen mehrfach vorbestraften 24-Jährigen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt.

Das Gericht befand den 24-Jährigen des gewerbsmäßigen Betruges in 25 Fällen für schuldig. Der Angeklagte hatte im Sommer 2016 und November 2017 in mehreren Städten diverse Filialen von Mobilfunkanbietern aufgesucht und sich dort als Vertreter einer Transportfirma aus der Region Göttingen ausgegeben.

Als Legitimation legte er Handelsregisterauszüge vor, die er allerdings selbst gefälscht hatte. Er schloss dann für das Unternehmen jeweils diverse Mobilfunk-Verträge ab und ließ sich gegen eine geringe Anzahlung mehrere hochwertige Smartphones aushändigen.

Mit seinem Urteil blieb das Gericht unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die eine Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren gefordert hatte. Die Verteidigung plädierte dagegen auf eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Das Gericht ordnete außerdem die Einziehung von rund 52.000 Euro an. So hoch war der Wert der Smartphones und Tablets, die der Angeklagte mit seiner Betrugsmasche ergaunert hatte.

Der Vorsitzende Richter Julian Oelschlägel ließ in seiner Urteilsbegründung durchblicken, dass sich die Kammer aufgrund der erheblichen Vorbelastungen des Angeklagten damit schwer getan hatte, ihm noch einmal eine „allerletzte Chance“ zur Bewährung zu geben. „Sie sind ein Betrüger“, sagte der Richter. Der 24-Jährige ist seit 2012 immer wieder durch Betrugsstraftaten aufgefallen, hat inzwischen sieben Einträge im Bundeszentralregister und auch bereits eine Haftstrafe in der Jugendanstalt Hameln abgesessen. In dem jetzigen Verfahren wurde er erstmals nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt.

Die Kammer hielt dem 24-Jährigen zugute, dass er ein umfassendes Geständnis abgelegt hatte. Außerdem lägen die Taten bereits einige Zeit zurück.

Die diesmal verhängte Bewährungszeit beträgt vier Jahre. Als Bewährungsauflage muss der 24-Jährige sich einer stationären und einer anschließenden ambulanten Therapie unterziehen, die er nicht eigenmächtig beenden darf. Einem Gutachten zufolge, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt wurde, leidet der Angeklagte an einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung. Wenn die stationäre Behandlung abgeschlossen ist, muss er 1000 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. „Diese Bewährung ist hart zu bearbeiten“, betonte der Richter.