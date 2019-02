Betrugsserie um Unfälle in Göttingen: Urteil ist rechtskräftig

Vor dem Landgericht Göttingen ist jetzt ein weiterer Prozess um eine großangelegte Serie mit betrügerischen Verkehrsunfällen zu Ende gegangen.

Ein bereits mehrfach vorbestrafter 50-jähriger Kaufmann aus Duderstadt und ein 45-jähriger Mann aus Nordhausen hatten dort Berufung gegen ein Urteil des Amtsgerichts Göttingen eingelegt. Seit Ende 2018 wurde der Fall in zweiter Instanz verhandelt.

Am Freitag gab es dann eine Kehrtwende: Die Angeklagten hätten ihre Berufung zurückgezogen, teilte eine Justizsprecherin mit. Damit ist das erstinstanzliche Urteil rechtskräftig geworden.

Das Amtsgericht hatte den 50-Jährigen im Juni 2017 zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Als Bewährungsauflage muss er 1800 Euro an die Stiftung Opferhilfe zahlen. Der 45-Jährige muss eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 20 Euro (insgesamt 3000 Euro) zahlen. Das Gericht war aufgrund einer Vielzahl von Indizien überzeugt, dass der 50-Jährige im April 2012 mit dem Wagen des 45-Jährigen absichtlich in Göttingen einen geparkten Pkw gerammt hatte. Der 45-jährige Mitangeklagte habe gewusst, dass sein Auto für einen fingierten Unfall genutzt werden sollte.

Der betrügerische Unfall in Göttingen war nach Überzeugung der Ermittler nur einer von vielen mutmaßlich absichtlich herbeigeführten Unfällen. Ziel sei es gewesen, Kfz-Versicherungen zu betrügen. Als Drahtzieher der Betrugsserie gilt ein erheblich vorbestrafter 65-jähriger Mann aus dem Raum Duderstadt, der bereits mehrere Jahre wegen Bandendiebstählen und Drogenhandels in Haft gesessen hat. Dieser ist in einem gesonderten Verfahren vor dem Landgericht Göttingen wegen gewerbsmäßigen Betruges angeklagt.