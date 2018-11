Betrunkener Autofahrer touchiert bei Göttingen Linienbus.

Zum Zusammenstoß zwischen einem vermutlich betrunkenen Autofahrer und einem Linienbus kam es zwischen Elliehausen und Esebeck bei Göttingen. Verletzt wurde niemand.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 12.35 Uhr auf der Esebecker Straße. Laut Polizei war ein 76-Jähriger mit seinem Wagen in Richtung Esebeck unterwegs. In einer scharfen Linkskurve kam er mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend touchierte er mit dem Auto seitlich einen entgegenkommenden Linienbus. Der 41-jährige Busfahrer, die Fahrgäste und der 76-Jährige blieben unverletzt.

Nach Schätzungen entstand ein Gesamtschaden von etwa 2500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellen die Beamten bei dem 76-Jährigen Alkoholgeruch fest. Bei einem Atem-Alkoholtest pustete er einen Wert von 1,01 Promille. Deshalb wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Trunkenheit ein.