Bildung im Mariaspring: Jugendliche aus Osteuropa und Zentralasien nehmen teil

Göttingen. Unter dem Motto „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ steht die Sommerschule des Goethe-Instituts Göttingen, an der 33 Schüler sowie zwölf Lehrerinnen aus Osteuropa und Zentralasien teilnehmen.

Im Mittelpunkt des zweiwöchigen Programms steht für die 15- bis 18-jährigen Schüler neben dem täglichen Deutschunterricht vor allem das Kennenlernen von Einrichtungen, die sich mit nachhaltiger Entwicklung, ökologischer Ressourcennutzung und umweltverträglichem Wirtschaften beschäftigen.

Ausbildungsmöglichkeiten

Die überwiegen weiblichen Teilnehmer, die schon seit längerem Deutsch lernen und sich für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) begeistern, besuchen gemeinsam unter anderem das School-Lab des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, das Bovender Smarthome, die Göttinger Stadtwerke und den Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften in Witzenhausen. So erhalten die Stipendiaen einen Einblick in die wichtige Arbeit, die der Wissenschaftsstandort Göttingen für die nachhaltige Entwicklung leistet und welche Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland für sie zur Verfügung stehen.

Die Lehrkräfte nehmen in dieser Zeit an einer Fortbildung teil, in der es um das Unterrichten von MINT-Fächern in der Zielsprache Deutsch geht.

Gefördert wird die Sommerschule von der Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH), die vor zehn Jahren vom Auswärtigen Amt ins Leben gerufen wurde und das Ziel verfolgt, an mehr als 30 Standorten in ganz Deutschland den Ausbau des Deutschunterrichts voranzutreiben, Jugendkurse zu organisieren und Praktika im In- und Ausland zu vermitteln, um so das Interesse für Deutschland und die deutsche Sprache zu fördern.

Studium in Deutschland

Institutsleiterin Ulrike Hofmann-Steinmetz freut sich über den Beitrag ihres Goethe-Instituts: „Mit der Sommerschule baut die PASCH-Initiative Brücken zum Wissenschaftsstandort Deutschland und zeigt, welche Bildungschancen sich auch jenseits der bekannten Metropolen für die jungen Leute eröffnen“, sagt sie Schließlich seien viele PASCH-Schüler nach solchen Aufenthalten von den Ausbildungsmöglichkeiten und Forschungseinrichtungen beeindruckt und entscheiden sich für ein Studium in Deutschland.

Bester Beweis dafür ist der 22-jährige Philipus Putra aus Indonesien, der 2014 an einem PASCH-Sprachkurs in Sankt Peter-Ording teilnahm und jetzt in Karlsruhe Verfahrenstechnik studiert. „Damals habe ich gesehen, wie gut die Ausbildung in Deutschland ist“, sagt er.

„Hätte ich nicht an dem Kurs teilgenommen, würde ich jetzt mit Sicherheit in Indonesien studieren.“ Begeistert von aktuellen Sommerschule des Göttinger Goethe-Instituts, die wegen Überbuchung des eigenen Gästehauses bereits zum dritten Mal in Folge in der Ländlichen Heimvolkshochschule Mariaspring in Bovenden stattfindet, ist Teilnehmerin Xusnora Madraximova aus Usbekistan.

„Unterricht und Rahmenprogramm könnten nicht besser sein“, sagt die 17-Jährige in nahezu perfektem Deutsch. „Außerdem ist es unbeschreiblich schön hier“, schwärmt sie. Kein Wunder, dass sie sich gut vorstellen kann, später genau wie Philipus Putra in Deutschland ihr Studium zu absolvieren.