Bioabfall wird zu Biogas mit neuer Anlage: Göttingen investiert 12,8 Millionen

© Per Schröter

Die Stadt Göttingen baut für 12,8 Millionen Euro ein neues Bioenergiezentrum (BEZ) am Standort der Göttinger Entsorgungsbetriebe (GEB) im Königsbühl.

In dieser Woche erfolgte der erste Spatenstich. „Der Auslöser für diese Maßnahme war sehr unerfreulich“, sagte Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler. Der Großbrand, der im August 2016 das alte Bioenergiezentrum nahezu komplett zerstörte (wir berichteten) sei „eine Katastrophe“ gewesen für die Betriebsabläufe und diejenigen, die ihre Bioabfälle hier entsorgen mussten.

Drei Jahre mussten Alternativen herhalten, unter anderem wird der Göttinger Bioabfall auf eine Anlage nach Thüringen gefahren, was für die Stadt zusätzliche Kosten verursacht.

Ab Ende des kommenden Jahres soll die neue Anlage Abhilfe schaffen. „Die Zerstörung der alten Anlage wurde von den Göttinger Entsorgungsbetrieben als Chance genutzt, ein neues, auf höchstem technischen Niveau funktionierendes Bioenergiezentrum zu errichten“, betonte Köhler.

So soll die neue Anlage aussehen

+ Das Modell: So wird wie das neue Bioenergiezentrum einmal aussehen. © Per Schröter

In der neuen Tunnelkompostierungsanlage mit vorgeschalteter „Batch-Fermentation“ (Vergärungsverfahren) können jährlich etwa 22 500 Tonnen Bioabfälle und Grüngut verarbeitet werden, darunter auch 5500 Tonnen aus dem ehemaligen Landkreis Osterode.

„Bei jährlicher Vollauslastung werden hier neben 1,6 Millionen Kubikmeter Biogas auch 7500 Tonnen nach Vorgaben des Ökolandbaus gütegesicherter Qualitätskompost erzeugt“, sagte die technische Betriebsleiterin Maren Reimann. Diese Menge reiche aus, um gut 111 000 Badewannen mit dem Kompost zu füllen.

„Das gewonnene Biogas wird teilweise für den Strom- und Wärmebedarf des Bioenergiezentrums genutzt, der Rest wird über eine neue Mikrogasleitung zur etwa drei Kilometer entfernten und ebenfalls GEB-eigenen Abwasserreinigungsanlage geleitet, wo es verstromt wird“, so Reimann.

CO2-Ersparnis: So viel wie 18 Millionen Auto-Kilometer

Damit würden sowohl das BEZ wie auch die Abwasserreinigungsanlage weitgehend energieautark. „Dadurch kann der Bezug von Fremdenergie größtenteils vermieden werden und sogar noch überschüssiger Strom in das Stromnetz eingespeist werden“, so die Betriebleiterin.

Die aus dem Biogas erzeugte Elektrizitätsmenge entspreche dem Verbrauch von 1200 Privathaushalten, die durch das gewählte Verfahren erzielte jährliche Kohlendioxid-Einsparung betrage 3240 Tonnen – etwa so viel wie 18 Millionen mit dem Auto gefahrene Kilometer.

„Um die neue Anlage in die Umgebung einzupassen, erhält sie als grünes Mäntelchen eine Holzverkleidung und Fassadenbegrünung“, sagte Planer Nils Oldhafer aus Hannover. Außerdem entstehe auf dem rund 20 000 Quadratmeter großen Gelände ein neuer außerschulischer Lernort.

„Ohne in die betrieblichen Abläufe einzugreifen, wird es für die GEB künftig möglich sein, Besuchergruppen übereinen Besucherweg entlang des Daches der Anlage einen Überblick über alle wesentlichen Anlagenteile zu geben und in die Hintergründe der Kompost- und Biogasgewinnung einzuführen“, so Oldhafer.

Ein Großteil der Investitionskosten in Höhe von 12,8 Millionen Euro kommt von der Versicherung, bei der das alte BEZ zur Zeit des Großbrandes versichert war, den Rest übernimmt die Stadt Göttingen. In Betrieb genommen werden soll die neue Anlage im November 2020.