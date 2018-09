Sonntag ist wieder Kartoffelfest in Waake

Besuchermagnet seit vielen Jahren: Das Kartoffelfest in Waake auf dem Bioland-Betrieb Brothof gibt es am Sonntag. Foto: nh

Waake. Ein paar Kilometer sind es von Göttingen nach Waake - in östlicher Richtung. Der Weg dorthin lohnt sich Sonntag als Familienausflug, zum Kartoffelfest am Brothof

Das Kartoffelfest auf dem Bioland Betrieb Brothof Waake lockt alljährlich Besuchermassen an. So wird es wohl auch am Sonntag, 2. September, sein, wenn die Betreiber wieder einmal einladen.

In diesem Jahr gibt es doppelten Grund zum Feiern: Der Brothof ist seit 30 Jahren Bioland-Betrieb. Das Team um Johann von Grafenstein und seine Ehefrau Cornelia Lohrberg sind stolz auf eine so lange Erfolgsgeschichte zurückblicken zu können.

Ab 11 Uhr wird es nicht nur Kartoffelköstlichkeiten in sämtlichen süßen und salzigen Variationen geben, sondern auch Treckerfahrten zum Acker, frisch gezapftes Bier, Steaks aus Eigenproduktion, Live-Musik sowie Kunst unter‘m Kirschbaum.

Kinder und Erwachsene kommen beim Kinderschminken, Kerzenziehen und Tiereanschauen auf ihre Kosten. Geboten werden auch ein Quiz und ein Stempelspiel, das hilft, den Brothof zu erkunden. Nachmittags werden Klänge von Balkanrhythmen und Tango für Stimmung sorgen. Dank der Yoyo Reggea Band darf bis in den Abend getanzt werden.

Um das Fest perfekt abzurunden, bieten Direktvermarkter der Region ihre Werke in Form von Kunsthandwerk, Honig, Saft und vielem mehr an.

Aber auch der Blick in die Zukunft macht Freude. In diesem Jahr wurde mit Marcus Rode die Brothof Waake GbR gegründet um die Übergabe des Hofes in einigen Jahren auf einen guten und weiterhin so erfolgreichen Weg zu bringen. (tko)

Brothof Waake Oberdorf 13 37136 Waake Tel. 0 55 07/22 90. www.brothof-waake.de