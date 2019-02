Biologe ejakulierte vor Studentin: Berufung gegen Urteil des Amtsgerichtes Göttingen

Der mutmaßliche sexuelle Übergriff eines Biologen auf eine Studentin der Universität Göttingen beschäftigt weiter die Justiz.

Der 45-Jährige habe gegen das Urteil des Amtsgerichts Göttingen Berufung eingelegt, teilte ein Justizsprecher mit.

Damit wird sich demnächst auch das Landgericht Göttingen mit dem Fall befassen müssen. Das Amtsgericht hatte den früheren Dozenten vor rund zwei Wochen zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Als Bewährungsauflage muss er der betroffenen Studentin 1500 Euro als Entschädigung für die erlittenen Folgen zahlen.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Biologe die Studentin, die ihm im vergangenen Mai bei einer Art Feldversuch in einem Waldgebiet unweit des Göttinger Nordcampus assistieren sollte, sexuell bedrängt und in ihrem Beisein onaniert und auf eine Fleischprobe ejakuliert hatte. Der damalige Dozent habe eine Lage ausgenutzt, in der die junge Frau ihm schutzlos ausgeliefert gewesen sei.

Der 45-Jährige hatte bestritten, sie angefasst zu haben. Das Ganze sei ein „privates Experiment“ gewesen. Er habe, angeregt durch eine Masterarbeit in Australien, Hühnerfleisch mit menschlichem Sperma versetzen und testen wollen, ob sich aus den Maden, die sich auf dem toten Fleisch ansiedeln würden, menschliche DNA extrahieren lasse.

Nach Angaben eines Hochschulsprechers ist der Biologe inzwischen nicht mehr an der Universität tätig.