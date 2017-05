Bis Jahresende kein Fahren und Parken in der Rote Straße mehr möglich

Göttingen. Wieder eine Baustelle in der Innenstadt: In der Roten Straße beginnen die Bauarbeiten am Dienstag, 2. Mai. Bis Ende des Jahres werden alle Leitungen (Kanal, Wasser, Telekommunikation, Gas und Strom) saniert, ergänzt und ausgetauscht.

In dieser Zeit wird der Individualverkehr über die Mauerstraße in die Wendenstraße zum Albani-Kirchhof/Stadthalle und Richtung Herzberger Landstraße umgeleitet. Auch das Parken wird in der Roten Straße nicht mehr möglich sein.

Die Busse und der Anliegerverkehr für die Geschäfte kann aber weiter über die Jüdenstraße bis zum Baustellenbereich erfolgen.

Begonnen wir zunächst mit dem Aufnehmen der Fahrbahn und der Erneuerung des Schmutzwasserkanals sowie der Anschlüsse an die Häuser. Dann folgt der Regenwasserhauptkanal plus Gebäudeanschlüsse. Diese Arbeiten sollen im August beendet sein. Die Stadtwerke werden ab Juni und bis September die Gas- und Wasserleitungen erneuern. Das Energie Netz-Mitte wird im Juni die Stromkabel und die Straßenbeleuchtung austauschen. Dann folgen Kanal- und Straßenbauarbeiten.

Für Fragen und Anregungen, findet ab Dienstag, 2. Mai, wöchentlich um 10 Uhr eine Baustelleninformation in der Roten Straße 34, im Foyer des Holbornschen Hauses statt.

Damit aber nicht genug: Ist die Rote Straße fertig, dann geht es am südlichen Teil der Jüdenstraße weiter.

Beide Projekte zusammen kosten etwa 2,3 Millionen Euro, 1,2 Millionen davon allein der Straßenbau.

Am Ende sollen beide Straßen auch attraktiver werden. So ist in der Roten Straße ein öffentlicher Platz vorgesehen, dazu Außengastronomie vor dem Studentenwohnheim. Hinzu kommen sollen auch deutlich mehr Fahrradabstellplätze. Allerdings werden dort am Rande der Fußgängerzone einige Parkplätze für Autos wegfallen, wie viele, das ist noch nicht ganz klar. (tko)