Bislang kein Blindgänger am Otto-Hahn-Gymnasium in Göttingen

Sondierungsarbeiten

Otto-Hahn-Gymnasium: Zwischen Schützenplatz mit S-Arena und dem OHG liegt die Godehardstraße (links). Das OHG erhält einen Erweiterungsbau – deshalb muss das Gelände – wie der Schützenplatz – nach Bombenblindgängern sondiert werden.

Bei Erkundungsarbeiten zu Blindgängern auf dem Gelände des Göttinger Otto-Hahn-Gymnasiums wurden bislang keine Blindgänger gefunden. Das ist eine gute Nachricht.

Göttingen – Das ist eine gute Nachricht: Bislang wurden bei dem Erkundungsarbeiten für Blindgänger auf dem Gelände des geplanten Erweiterungsbaus für das Göttinger Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) keine Blindgänger gefunden.

Das berichtet die Stadtverwaltung.

Entwarnung an zwei Punkten

An zwei Stellen, an denen Messungen der Fachleute in tieferen Bodenschichten auf Anomalien hingewiesen hatten, kann nach den Untersuchungen nun Entwarnung gegeben werden. An der einen Stelle befanden sich zwei große Bombensplitter. Sie lagen derart dicht beieinander, dass es sich den Messungen nach auch um ein Blindgänger hätte sein können. Dieser Verdacht hat sich nun entkräftet.

Die Ursache für die andere verdächtige Messung konnte ebenfalls geklärt werden. Es handelte sich in diesem Fall um altes Bohrgerät im Boden.

Sucharbeiten gehen weiter

Die Sucharbeiten auf dem Gelände des künftigen Erweiterungsbaus gehen in den kommenden Wochen weiter. Falls bei den Untersuchungen kleinere Kampfmittel gefunden werden sollten, die nicht gefahrlos abtransportiert werden könnten, müssten sie vor Ort beseitigt werden.

Weitere Informationen gibt es hier.