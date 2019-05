Die „Bismarck“ im Parkbad: Modellbauer ließen ihre Schiffe fahren

Modellschiffe glitten am Wochenende durch das Wasser des Parkbades Weende. Bei 13 Grad Celsius Wassertemperatur gab es aber keine Kollisionen mit Badegästen.

Am vergangenen Mittwoch hat das Parkbad Weende seine Türen für Besucher geöffnet, am Samstag waren mehrere Modellbauvereine aus Göttingen und der Region vor Ort, um ihre Schiffsmodelle zu präsentieren und auf dem Wasser fahren zu lassen.

„Wir sind einmal im Jahr zu Gast im Parkbad Weende“, sagt Michael Nöhre vom RC Modellbau Club Göttingen. „Hier können wir uns mit unseren Schiffsmodellen austoben.“

Dann lässt er ein sechsrädriges Amphibienfahrzeug der Firma Robbe ins Wasser. „Das ist seit sieben Jahren nicht mehr gefahren. Vor Kurzem habe ich es überarbeitet, und es fährt wieder wunderbar.“

Der Bau kann von einigen Monaten bis zu Jahren dauern

Ein wenig größer ist ein nachgebauter Dampfschlepper aus der Kolonialzeit aus Tansania, mit dem Detlef Sander vom Schiffsmodellclub Northeim auf dem Wasser unterwegs ist.

„Die Bauzeit für so ein Modell kann von einigen Monaten bis zu mehreren Jahren reichen, je nachdem, wie viel Zeit man investieren kann und möchte“, erklärt Sander.

Das Besondere bei diesem Modell: Durch eine Glühwendel wird ein Destillat verdampft, ein Ventilator drückt den Dampf aus dem Schornstein heraus. Der original nachgebaute Dampfer wird jedoch nicht durch den Dampf, sondern durch einen Elektromotor angetrieben.

„Mein Modell wiegt 15 Kilogramm, die Materialkosten betrugen damals etwa 1500 Euro, die Arbeitszeit darf man aber nicht rechnen“, sagt Sander. Anderthalb Jahre habe er für den Bau benötigt. Derzeit ist er mit dem Bau eines weiteren Modells beschäftigt, einem Rettungskreuzer aus der Ex-DDR.

Göttinger Kiessee ist zu dreckig für die Modellbauer

Auch Horst Wollersen aus Göttingen hat gerade auf dem Wasser des Parkbades ein Boot im Einsatz: und zwar einen Krabbenkutter, den er im Herbst von Detlef Sander gekauft hat.

„Im Göttinger Kiessee fahren wir nicht mehr so häufig, weil er zu dreckig und voller Algen ist“, sagt Wollersen. Dafür sei man mit den Modellen unter anderem dreimal im Jahr in Bad Sooden-Allendorf oder in verschiedenen Freibädern der Region, wie in Weende oder Rosdorf, zu Gast.

+ Die Modellschiffe lockten viele Besucher ins Weender Parkbad. © Stefan Rampfel

Gleich nebenan fährt ein Hafenschlepper aus Southampton, aus dem die Musik von „Knallrotes Gummiboot“ aus einem Soundmodul ertönt. Besitzer des Schiffmodells ist Pierre Dippel vom Schiffsmodellsportclub Kassel.

Das größte Schiff im Parkbad war die legendäre "Bismarck"

Und aus dem polnischen Hafenschlepper und kleinem Eisbrecher „Nepomuk“ von Hansjörg Schlie werden Besucher nass gespritzt. Das Horn der Queen Mary ertönt aus einem Mini-Lautsprecher.

Das größte Schiff im Parkbad Weende ist aber die Bismarck, ein Schlachtschiff der deutschen Kriegsmarine, im Maßstab 1:100. Es ist 2,51 Meter lang, 36 Zentimeter breit und hat ein Gewicht von 38 Kilogramm.

„In das Modell habe ich fünf Jahre meiner Freizeit investiert“, sagt Ulrich Rustemeyer aus der Gemeinde Rosdorf. „Es ist 25 Jahre alt und seit dem fast unfallfrei gefahren, nur ab und zu wird es gerammt.“