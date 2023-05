Blaue Landschaften und farbige neue Wege in alter Feuerwache

Von: Thomas Kopietz

Peter Stahr, Göttinger Maler und Künstler, stellt in der Galerie Alte Feuerwache in Göttingen aus – „SichtWeiten“ heißt die Schau. Darin auch die Reihe Neue Wege. © Privat

„Neue Wege“ und magische Landschaften sind in Göttingen zu sehen

Göttingen – Peter Stahr stellt zum ersten Mal in Göttingen seine Kunstwerke aus – in der Galerie Alte Feuerwache. Dabei lebt Stahr in Göttingen. In der Alten Feuerwache seine Schau „SichtWeiten“ zu zeigen, freut ihn deshalb um so mehr, wie er sagt. „SichtWeiten“ hatte am 16. April Vernissage und ist noch bis inklusive Sonntag, 14. Mai, zu sehen.

Blau ist die bevorzugte Farbe von Peter Stahr

Bevorzugt eingesetzte Farbe der Malerei Stahrs und in dieser Ausstellung ist Blau – in vielen Nuancen präsentierte nutzt er diese auch in einer Serie von Landschaftsbildern – Magic Landscapes“. Kein Wunder, ist doch Blau die Farbe des Himmels und des Meeres.

Acryl und besondere Mischungen erzeugen Lebendigkeit

Gerne erzeugt Stahr auch Tiefenwirkungen, denen sich der Betrachter nicht entziehen kann, mischt Acryl mit unterschiedlichen Pigmenten, Pasten, Sand, Erden und anderen Materialien. Stahr erzeugt lebendige Bilder. „Sie streicheln die Seele, entführen in andere Welten, geben Impulse und faszinieren“, sagte die Künstlerin Charlotte Kowollik (Celle) in ihrer Laudation während der Vernissage.

Auseinandersetzung mit Gefühlen und Ängsten

Aber es gibt auch den anderen Maler Stahr. Jenen, der sich in und mit seinen Bildern auch mit Gefühlen wie Gegenwarts- und Zukunftsängsten auseinandersetzt – auch der Einsamkeit. So in der Reihe „Neue Wege“.

Ausgedrückt werden die Gefühle häufig im rasanten aber nicht verwirrenden Wechselspiel der Farben. Diese sind aber weniger krachend und aufdringlich, sondern eher zart, aber dennoch eine inhaltliche Tiefe erzeugend, wie Kowollik resümierte.

Ausstellung in Galerie Alter Feuerwache in Göttingen bis Sonntag, 14. Mai.

Ein Hinschauen aber sind Stahrs vielschichtige Bilder allemal wert. Sie hängen in der Galerie Alte Feuerwache, Ritterplan 4, 37073 Göttingen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 15 - 18 Uhr, Sonntag 11 bis 13 Uhr.

Infos: www.peterstahr.de und www.galerie-alte-feuerwache.de