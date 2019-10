Möglicher Bombenfund in Göttingen - Gefahren durch Säurezünder: Sprengung notwendig?

Der Schützenanger in Göttingen: Dort wurde der vermutliche Blindgänger gefunden.

In Göttingen wurde bei Bauarbeiten am Schützenanger vermutlich ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Kommenden Samstag soll der Blindgänger entschärft werden.

Update am 08.10.2019 um 13.45 Uhr - Die Entschärfung eines möglichen Blindgängers, der in der Nähe des Schützenplatzes in Göttingen gefunden wurde, könnte sich als schwierig erweisen. Möglicherweise muss die Bombe vor Ort gesprengt werden.

Unterdessen wurden weitere Einzelheiten des möglichen Bombenfundes bekannt. Harald Melzer, Leiter des Fachbereichs Ordnung, sagte: „Wir vermuten, dass es sich um eine 500 Kilogramm Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg handelt. Wir fürchten auch, dass sie einen Säuerzünder hat. In diesem Fall muss die Bombe vor Ort gesprengt werden.“

Wenn die Grube vom Grundwasser befreit ist, werde die Bombe komplett freigelegt, so Melzer. Dann würden Sand- und Wasserpacks um die Bombe platziert, um die Sprengwirkung abzufedern.

Blindgänger in Göttingen gefunden: Evakuierung geplant

Der Evakuierungsradius beträgt einen Kilometer um den Fundort, so dass nicht nur der Bahnhof komplett geschlossen wird, sondern auch wichtige Straßen wie die Weender Landstraße, der Maschmühlenweg, die Goßlerstraße und die Pfalz-Grona-Breite. Auch das Hochhaus "Iduna-Zentrum" muss geräumt werden. Ein ursprünglich auf dem Schützenplatz geplanter Street Food-Markt wird auf den Parkplatz am Göttinger Sandweg verlegt. Zudem ist ein Konzert mit Max Prosa in der Musa abgesagt.

Frei bleiben die Groner Landstraße, die Berliner Straße und die Robert-Koch-Straße, die bis zum Freitag in beiden Richtungen befahrbar sein soll, nachdem sie mehrere Monate wegen Bauarbeiten gesperrt war.

Göttingen: Notunterkünfte werden bereitgestellt

Frank Gloth von der Berufsfeuerwehr sagte: "Die Evakuierung wird durchgeführt von Stadtordnungsdienst, Polizei und Feuerwehr. Sie beginnt um 7 Uhr morgens und soll um 11.30 Uhr abgeschlossen sein. Hierzu werden viele Freiwillige Feuerwehren alarmiert, deren Mitglieder von Haustür zu Haustür gehen. Wir hoffen, dass viele Menschen den Bereich ohnehin selbstständig verlassen, um den Tag über etwas zu unternehmen."

+ Der Fundort des mutmaßlichen Blindgängers am Schützenplatz in Göttingen aus der Luft (gelber Punkt): Für die Entschärfung muss am Samstag ein Bereich im Umkreis von 1000 Metern evakuiert werden. © Stefan Rampfel

Als Notunterkünfte für die Evakuierten ist die Geschwister-Scholl-Gesamtschule für die Anwohner vorgesehen, die westlich der Bahnlinie wohnen, und die Mensa des Universitätsklinikums für die Anwohner, die östlich der Bahngleise wohnen. Der reguläre Busbetrieb wird in den zu evakuierenden Bereichen eingestellt, Busse fahren aber während des Evakuierungszeitraums die normalen Haltestellen in diesem Bereich an und bringen die Menschen zu den Notunterkünften.

Kompletter Zugverkehr in Göttingen wird eingestellt

Der komplette Zugverkehr wird am Samstag eingestellt. Die genauen Uhrzeiten waren am Montag noch nicht bekannt. Hier gibt die Bahn demnächst weitere Informationen.

Jeweils zeitnahe Informationen werden auf der Webseite www.goettingen.de mitgeteilt. Ein Bürgertelefon für Fragen aus der Bevölkerung ist eingerichtet. Die Nummer lautet 0551 7075-100. Auch der Messenger-Dienst der Stadt und die App KatWarn geben aktuelle Informationen bekannt.

+ Vorbereitungen auf die Evakuierung: (von links) Harald Melzer (Fachbereich Ordnung), Frank Gloth (Berufsfeuerwehr), Erster Stadtrat Christian Schmetz und Pressesprecher Dominik Kimyon. © Stefan Rampfel

In den betroffenen Bereichen werden Zettel in verschiedenen Sprachen für die Anwohner verteilt. Wenn die Evakuierungsphase beendet ist, wird über alle Kanäle darüber informiert. Eine genaue Uhrzeit ist nicht bekannt.

Was bei einer Explosion im Sperrradius passieren kann, hat man 2010 gesehen, als auf dem Schützenplatz ein Blindgänger unkontrolliert explodierte, der ebenfalls mit einem Säurezünder ausgestattet war, und drei Menschen in den Tod riss. 700 Meter weiter schlug ein Metallsplitter durch das Dach eines Wohnhauses auf dem Egelsberg und landete in einem Kinderzimmer.

Update am 07.10.2019 um 17 Uhr - Betroffen sind 13.500 Einwohner und 1400 Gewerbebetriebe. Der Kampfmittelräumdienst hat die Erkundung des Geländes übernommen. Der Blindgänger liegt etwa zweieinhalb Meter unter der Erde und ist von Grundwasser umgeben.

Um den Blindgänger genauer untersuchen zu können, müssen zunächst Brunnen angelegt werden, damit das Grundwasser abgepumpt werden kann. Anschließend wird ein sogenannter „Verbaukasten“ errichtet. Dort gräbt sich der Kampfmittelbeseitigungsdienst zum Objekt vor.

Diese Vorarbeiten sollen bis Freitag, 11. Oktober, abgeschlossen sein. Der Blindgänger soll am Samstag, 12. Oktober, entschärft werden. Dann ist wenig Verkehr auf den Straßen unterwegs und weniger Firmen arbeiten. Dadurch dürften sich die Behinderungen für die Göttinger Bevölkerung in Grenzen halten.

Vermutlich müssen einige Buslinien umgeleitet werden beziehungsweise können vorübergehend nicht verkehren. Um die Entschärfung vorzubereiten, wurden auch die Feuerwehren der Stadt Göttingen informiert. Sie sollen im Falle der Entschärfung für Absperrungen sorgen.

Auch diesmal muss ein Bereich von 1000 Metern bei einer Entschärfung geräumt werden. In diesem Gebiet liegen allerdings auch die Gleise der Bahn. Deshalb gibt es insbesondere für Bahnreisende Probleme.

Hier wurde der Blindgänger gefunden

Eine Karte des genauen Evakuierungsgebiets stellt die Stadt Göttingen auf ihrer Internetseite zur Verfügung.

Immer wieder Blindgänger in Göttingen

In Göttingen müssen seit vielen Jahren immer wieder Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden.

Im Jahr 2010 kam es dabei zu einem folgenschweren Unglück. Bei einer Entschärfung im Bereich Schützenplatz kamen dabei drei Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes ums Leben.

Auch in Kassel wurde vor Kurzem eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Sie wurde noch am selben Tag vom Kampfmittelräumdienst entschärft.