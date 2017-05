Blitz schlägt in Villa ein: Bewohnerin erleidet Kreislaufprobleme

Göttingen. Ein kurzes Gewitter ist am Dienstagabend über die Region gezogen. Im Göttinger Ostviertel schlug ein Blitz in den Schornstein eines Wohnhauses an der Herzberger Landstraße ein.

Der Löschzug der Berufsfeuerwehr wurde um 17.34 Uhr alarmiert. Die Einsatzkräfte gingen mit einem Kleinlöschgerät und einer Wärmebildkamera in das Dachgeschoss, um zu überprüfen, ob sich ein Brand unter der Dachhaut entwickelt hatte. Wie sich herausstellte, handelte es sich vermutlich um einen sogenannten kalten Blitz, der kein Feuer auslöste. Ein Teil des Schornsteins wurde jedoch zerstört, Steine fielen auf den Boden. + © Rampfel/HNA Die Alarmanlagen von dem betroffenen Wohnhaus und der Nachbarvilla lösten aus. Die Bewohnerin im Dachgeschoss ist nach dem Blitzschlag mit ihrem Kleinkind sofort zu Nachbarn geflüchtet. Dort wurde sie vom alarmierten Rettungsdienst behandelt, da sie Kreislaufprobleme hatte. Auch eine Notärztin war vor Ort.