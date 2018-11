B3: Zwei neue Blitzer für Tempo und Rotlicht an Pendlerstrecken nach Göttingen

Einer der beiden neuen Blitzer am Rinschenrott im Göttinger Norden: Er überwacht künftig das Rotlicht der Ampel und das Tempo der Autofahrer. Der andere steht am Kauf-Park.

Pendler, die über die B3 von Norden und Westen nach Göttingen kommen, sollten aufpassen: Die Stadt lässt in dieser Woche zwei neue Blitzer installieren. Sie überwachen Rotlicht und Tempo.

Mitte des Jahres hatte die Verwaltung die Geräte ausgeschrieben. Die neuen Anlagen ersetzen die bisherigen Blitzer, die in die Jahre gekommen waren. Und zwar am Rinschenrott im Bereich der Kläranlage und im Bereich Kauf-Park.

Die neuen Überwachungsanlagen erkennen vollautomatisch Rotlicht- beziehungsweise Geschwindigkeitsverstöße auf beiden Fahrstreifen. Auch spurversetzt fahrende Fahrzeuge können von den neuen Anlagen erfasst werden. Erst vor einem Jahr hatte die Stadt eine moderne Blitzanlage gleichen Typs, die etwa 100.000 Euro gekostet hat, an der Bundesstraße 27 im Bereich „An der Lutter“ aufgebaut. Sie erfasst ebenfalls Rotlicht- und Geschwindigkeitsverstöße.

Wenn ein Autofahrer bei Rot über die Ampel fährt und dabei auch noch zu schnell ist, werde in der Regel der Rotlichtverstoß geahndet, erläuterte ein Sprecher der Stadt Göttingen bereits im vergangenen Jahr. Es handele sich um „zwei tateinheitliche“ Verstöße. Dann wird der Tatbestand ausgewählt, der den höheren Bußgeldsatz im bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog erfüllt.

In diesem Jahr hatte die Stadt die Tempoüberwachung bereits verstärkt. Dazu ist seit einigen Wochen ein 130.000 Euro teurer Blitz-Anhänger in Betrieb, der bereits an verschiedenen Straßen im Stadtgebiet aufgestellt wurde und das Tempo für mehrere Tage automatisch überwacht.

Im vergangenen Jahr wurden 1020 Fahrverbote in Göttingen ausgesprochen. Die Verwarn- und Bußgeldeinnahmen der Stadt erreichten im fließenden Verkehr 1,58 Millionen Euro. Durch Parkverstöße flossen im vergangenen Jahr knapp 800 000 Euro in die Stadtkasse.

Tempo- und Rotlichtverstöße: Mit diesen Strafen müssen die Sünder rechnen

Hier die Strafen für Temposünder innerorts:

Überschreitung bis 10 km/h: 15 Euro;

11 bis 15 km/h: 25 Euro;

16 bis 20 km/h: 35 Euro;

21 bis 25 km/h: 80 Euro, 1 Punkt;

26 bis 30 km/h: 100 Euro, 1 Punkt;

31 bis 40 km/h: 160 Euro, 2 Punkte, ein Monat Fahrverbot;

41 bis 50 km/h: 200 Euro, 2 Punkte, ein Monat Fahrverbot;

51 bis 60 km/h: 280 Euro, 2 Punkte, zwei Monate Fahrverbot;

61 bis 70 km/h: 480 Euro, 2 Punkte, drei Monate Fahrverbot;

mehr als 70 km/h: 680 Euro, 2 Punkte, drei Monate Fahrverbot.

Rotlichtsünder müssen fürs Überfahren von roten Ampeln mit folgenden Strafen rechnen:

Rotlichtverstoß: 90 Euro, 1 Punkt;

Rotlichtverstoß mit Gefährdung: 200 Euro, 2 Punkte, ein Monat Fahrverbot;

Rotlichtverstoß mit Sachbeschädigung: 240 Euro, 2 Punkte, ein Monat Fahrverbot;

Rotlichtverstoß (Ampel länger als eine Sekunde rot): 200 Euro, 2 Punkte, ein Monat Fahrverbot;

Rotlichtverstoß mit Gefährdung (Ampel länger als eine Sekunde rot): 320 Euro, 2 Punkte, ein Monat Fahrverbot;

Rotlichtverstoß mit Sachbeschädigung (Ampel länger als eine Sekunde rot): 360 Euro, 2 Punkte, ein Monat Fahrverbot.

Je nach Tat sind bei bestimmten Rotlichtverstößen auch eine Geld- oder eine Haftstrafe beziehungsweise ein Führerscheinentzug möglich. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Es kommen zum Bußgeld in der Regel noch die Kosten für das Bußgeldverfahren hinzu.

bußgeldinfo.org: Weitere Infos gibt es im hier.