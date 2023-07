Blitzstarterin Carina Hermann aus Göttingen will regieren

Von: Thomas Kopietz

Landtagsabgeordnete und Parlamentarische Geschäftsführerin der CDU-Fraktion im Landtag im Sommergespräch mit HNA-Redakteur Thomas Kopietz

Die Göttinger CDU-Landtagsabgeordnete Carina Hermann startet durch: Sie als Neuling parlamentarische Geschäftsführerin geworden.

Göttingen – Carina Hermann aus Göttingen ist seit November 2022 Mitglied im Niedersächsischen Landtag – und hat sich dort schnell einen Status erarbeitet, sprang praktisch von „Null auf 100“, wurde sogleich parlamentarische Geschäftsführerin ihrer CDU-Fraktion. Damit übernahm sie den Job von Jens Nacke, der diesen zwölf Jahre ausgefüllt hatte.

„Ich habe zunächst geschluckt, als ich gefragt worden bin, ob ich das mache“, sagt Hermann. Nach kurzem Zögern sagte sie zu, sprang in das doch für sie doch noch recht kalte Wasser. „Mutig würde ich das nicht nennen, aber ich hatte Respekt vor der Aufgabe und habe das noch immer“, sagt Hermann im Sommer-Gespräch mit unserer Zeitung.

Aktuelle Entwicklung der CDU-Fraktion

Gleichwohl steht diese Personalie für die aktuelle Entwicklung in der Landtags-CDU. „Wir haben einen ganzen Schwung neuer Abgeordneter bekommen, somit sind auch viele neue Impulse und Ideen in die Fraktion gekommen.“ Eine Tatsache, die Hermann gefällt, weil sie als Nachwuchskraft mittendrin ist.

Gleichwohl betont sie bewusst, dass sie die Unterstützung der alten Hasen im Parlament hat, „auch der vorherigen Regierungsmitglieder, sie helfen mit Informationen und Tipps“, wie sie sagt.

Ziel: Regieren im Jahr 2027

Wie einfallsreich und erfolgreich diese runderneuerte CDU-Fraktion im Landtag arbeiten wird, soll und muss sich bei der nächsten Landtagswahl zeigen. Carina Hermann hat da klare Vorstellungen: „Unser Ziel muss es sein, 2027 zu regieren.“ Und zwar in einer Koalition als stärkste Kraft.

Dabei schließt die Geschäftsführerin keine Parteien aus – bis auf die AfD und alle weiteren nicht-demokratischen Parteien.

Ihr sei schnell deutlich geworden, welche Gesinnung bei vielen dahinter stehe. Nach den höchst umstrittenen Äußerungen von CDU-Chef Friedrich Merz im ZDF-Sommerinterview legte Hermann noch einmal unmissverständlich nach: „In keinem Parlament, dem ich angehöre, wird es eine Zusammenarbeit zwischen meiner Partei und der AfD geben. Eine Zusammenarbeit mit Rechtsextremen wird es nicht auf kommunaler, nicht auf landespolitischer und auch nicht auf bundespolitischer Ebene geben.“

Argument für Kooperation mit den Grünen

Für eine Kooperation mit den Grünen gebe es hingegen Argumente, sagt Carina Hermann. Beispiele in anderen Bundesländern wie auch in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen unter den CDU-Ministerpräsidenten Daniel Günther und Hendrik Wüst zeigten, wie das funktionieren könne.

Persönlich habe sie ohnehin keine Schwierigkeiten fraktions- und parteiübergreifend zu sprechen. „Mit Marie Kollenrott verstehe ich mich gut, auch wenn wir uns manchmal natürlich uneinig sind – auch in juristischen Fragen“, wie Juristin Hermann schildert.

So auch im Fall der Ersatzfreiheitsstrafen, wo sich Kollenrott vehement und initiativ im Landtag für eine Entkriminalisierung des Schwarzfahrens einsetzt. Hermann sieht das anders: „Straftaten sollten nicht abgewertet werden, nur weil Geld und Personal in der Justiz knapp sind. Was eine Straftat ist, muss eine bleiben.“ Stattdessen müsste die Landesregierung agieren, sprich mehr Geld in den Justizapparat und die Polizei geben.

Hermann: Landesregierung hat bisher so gar nicht geliefert

Apropos Landesregierung: Die hat laut Carina Hermann bisher so gar nicht geliefert: „Acht Monate ist fast nichts passiert. Wir haben uns mit Katzenkastration und anderen Nebensächlichkeiten beschäftigt, statt mit wichtigen Themen wie der Mittelstandsförderung und der Digitalisierung.“ Die Bilanz der Landesregierung fällt für Hermann deshalb „sehr mager“ aus. Einmal emotional, spricht Hermann auch über das Auslaufen der Förderschule Lernen.

Für sie ist das ein Unding. In Göttingen steht so die Martin-Luther-King-Schule in Geismar auf der Kippe. „Sie fängt Schüler auf, die auf der benachbarten IGS und anderen Schulen nicht zurechtkommen“, so Hermann, die dort auch hospitierte. „An dieser Schule werden Schüler zu einem Abschluss und in den Arbeitsmarkt gebracht, bei denen es kaum zu erwarten war. Es kann nicht sein, dass diese Schule ein Auslaufmodell ist“, sagt Hermann sichtlich angefasst und stellt klar: „Wir als CDU haben die Förderschulen auf der Agenda.“

Kritik an Kulturminister Mohrs

Gar nicht zufrieden ist die parlamentarische Geschäftsführerin der CDU auch mit dem Umgang von Kulturminister Falko Mohrs (SPD) mit den Theatern. Erst eine auskömmliche Finanzierung der Tariferhöhungen anzukündigen und dann im Haushaltsplan nur für 2023 Sicherheit zu schaffen, das ginge gar nicht, so Hermann, die ein klares Bekenntnis und eine Tarifabsicherung für die Folgejahre fordert. „Es geht ja auch um Menschen, die von Haus aus nicht so viel verdienen.“

Grundsätzlich macht Carina Hermann klar, dass eine Zeit in der Opposition für eine Fraktion gut sei, vor allem, um sich neu zu formieren und auszurichten. Dennoch: Mit ihrer CDU will sie in Niedersachsen schnell wieder regieren – was vermutlich einen Karriereschritt bedeuten würde. „Ab 2027“, wiederholt sie die Zielvorgabe. Und dann wolle man als CDU den Ministerpräsidenten stellen.

Die Parlamentarische Geschäftsführerin wählt die männliche Bezeichnung – ganz bewusst. (Thomas Kopietz)