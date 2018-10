Börse zum Thema historische Werbung in Göttingen

Schau mit Eisenbahn- und Automodellen

+ © privat Mit dem Omnibus an der Weser: Für Ausflüge und Fahrten wurde vor vielen Jahren so Werbung gemacht. © privat

Göttingen. Wie wurde von vielen Jahren Werbung für Freizeitangebote in der Region Werbung gemacht? Wer mehr darüber erfahren möchte, sollte die nächste Modellbörse für Eisenbahn- und Automodelle in der Festhalle in Göttingen-Weende besuchen.