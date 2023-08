Bombenentschärfung in Göttingen: Im Umkreis von 1000 Metern um S-Arena wird evakuiert

Von: Bernd Schlegel

Der Schützenplatz in Göttingen vor der S-Arena aus der Luft. Dort gibt es aktuell noch sieben Blindgänger-Verdachtspunkte. © Stefan Rampfel

Tausende Anwohner müssen am 23. September wegen einer möglichen Bombenentschärfung in Göttingen ihre Häuser verlassen. Der Evakuierungsradius beträgt 1000 Meter.

Göttingen – Der Evakuierungsradius für die geplante Bombenentschärfung am Samstag, 23. September, in Göttingen ist jetzt klar.

Er wurde auf 1000 Meter rund um die S-Arena festgelegt. Das berichtet die Göttinger Stadtverwaltung.

Evakuierung: Tausende müssen Wohnungen verlassen

Das bedeutet, dass an diesem Tag Tausende Anwohner ihre Wohnungen rund um die S-Arena verlassen müssen. Auch der Bahnverkehr muss am 23. September unterbrochen werden.

Es gibt eine positive Nachricht: Von den acht potenziellen Blindgänger-Verdachtspunkten erwies sich einer inzwischen als negativ. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) Niedersachsen fand lediglich Bombensplitter.

Dieses erste Ergebnis der technischen Vorerkundungen ist für ganz Göttingen eine erste Erleichterung.

Schmetz geht aber nicht davon aus, dass es an allen Punkten ein negatives Ergebnis geben wird. Deshalb gehen die Vorbreitungen für die Bombenentschärfung weiter. Bislang liegt noch kein Zeitplan vor.

Direkte Informationen für alle Anlieger und Anwohner

Die Anwohner und Anlieger innerhalb des Evakuierungsradius werden rechtzeitig im September schriftlich über die Aktion am 23. Seotember informiert.

Der 1000-Meter-Evakuierungsradius für den Einsatz am vierten September-Wochenende wird weitgehend dem Radius der Evakuierungsaktion im März entsprechen – an den Rändern kann es Änderungen geben. Die Stadt will den genauen Radius so bald wie möglich bekannt geben. Weitere Informationen gibt es hier.