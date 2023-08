Bombenentschärfung in Kassel: Vereinzelte Zugausfälle in Göttingen

Von: Bernd Schlegel

Ein ICE am Gleis 9 des Göttinger Bahnhofs: Von dort aus starten die schnellen Züge in Richtung Norden. (Archivbild) © Christoph Papenheim

In Kassel wird am heutigen Freitag (11. August) eine Weltkriegsbombe entschärft. Deshalb kann es in Göttingen zu vereinzelten Zugausfällen beziehungsweise Umleitungen kommen.

Göttingen/Kassel - Die Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Kassel soll am heutigen Freitag zwischen 12 und 16 Uhr erfolgen. Während der Aktion muss eine wichtige Bahntrasse in Kassel gesperrt werden. Außerdem entfällt während der Sperrung der ICE-Halt Kassel-Wilhelmshöhe.

Deshalb kann es auch in Göttingen zu vereinzelten Zugausfällen beziehungsweise Umleitungen kommen.

Auswirkungen auf den Fernverkehr

Hier die bisher bekannten Auswirkungen auf den Fernverkehr der Bahn:

ICE-Züge zwischen Hannover und Würzburg werden umgeleitet. Der Halt Kassel-Wilhelmshöhe entfällt.

ICE-Züge zwischen Hannover und Frankfurt/M werden umgeleitet. Der Halt Kassel-Wilhelmshöhe entfällt.

Es kommt zu einzelnen Ausfällen bei ICE-Zügen zwischen Frankfurt/M über Göttingen nach Berlin.

Es kommt zu einzelnen Ausfällen bei ICE-/IC-Zügen zwischen Frankfurt/M und Hannover über Gießen.

Reisende sollten sich nochmals vor Fahrtantritt über Ihre Verbindung auf bahn.de, mit der Smartphone App DB Navigator oder bei der telefonischen Reiseauskunft unter Tel. 030/2970 informieren. (Bernd Schlegel)