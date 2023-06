Bombenverdacht in Göttingen erhärtet sich an drei Punkten

Sondierung von Blindgängern

Spektakuläres Bild: Es entstand im Frühjahr mit einer Drohne, für die eine besondere Fluggenehmigung vorlag, bei der kontrollierten Sprengung von zwei Blindgängern an der S-Arena. Jetzt gibt es an drei weiteren Punkten im Bereich der Arena einen konkreten Bombenverdacht. (Archivfoto)

Möglicherweise müssen weitere Blindgänger im Bereich des Schützenplatzes in Göttingen entschärft werden. Das haben Sondierungen ergeben.

Göttingen – Auf dem Schützenplatz in Göttingen haben die Sondierungen nach Bomben-Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg in dieser Woche begonnen.

Dabei hat sich der Verdacht an drei Punkten erhärtet, berichtet die Stadtverwaltung.

Experten vermuten Blindgänger

An zwei Punkten vermuten die Experten, dass dort Blindgänger zu finden sind. An einem weiteren Punkt deuten die Messungen auf einen „Teildetonierer“ hin. Das bedeutet, dass der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen Hinweise darauf hat, dass an dieser Stelle eine Bombe seinerzeit nur zum Teil explodiert sein könnte.

Alle drei Verdachtspunkte wurden zur Absicherung mit jeweils acht Übersee-Containern abgedeckt. Damit wird gewährleistet, dass die benachbarte S-Arena weiterhin genutzt werden kann.

Anomalien im Erdboden

An einem weiteren Verdachtspunkt ergaben die Messungen „Anomalien im Erdboden“. Dieser Punkt wird zu einem späteren Zeitpunkt zusammen mit den drei Bomben-Verdachtspunkten weiter untersucht.

Termin für Entschärfung steht noch nicht fest

Ein Termin für die Entschärfung der möglichen Blindgänger steht allerdings noch nicht fest. Zunächst gehen die Sondierungen weiter. Parallel zu den Arbeiten vor Ort trifft die Stadt alle notwendigen Vorbereitungen.

Das gilt ebenso für die Kampfmittelsondierungen auf dem Gelände der geplanten Erweiterung des Otto-Hahn-Gymnasiums, die unabhängig von den Untersuchungen am Schützenplatz in den Sommermonaten laufen. Auch dort bereitet sich die Stadt vorsorglich auf unterschiedliche Szenarien vor.

Arbeiten dauern über den Sommer hinweg an

Die Arbeiten auf dem Schützenplatz werden voraussichtlich über den Sommer hinweg andauern. Nach der Untersuchung konkreter Verdachtspunkte stehen Flächensondierungen im Mittelpunkt. Dabei werden Bereiche in kleinen Abschnitten untersucht, bei denen der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen dies für notwendig hält.

Die S-Arena bleibt zuncähst bis zum Start der Sommerferien geöffnet, das Veranstaltungsprogramm kann wie geplant stattfinden. Deshalb finden die Sondierungsarbeiten abends beziehungsweise in den Nachtstunden statt. Während der Öffnungszeiten der S-Arena kann zudem die Skate-Anlage genutzt werden, also in der Regel nur tagsüber.

S-Arena bleibt in den Sommerferien geschlossen

In den Sommerferien bleibt die S-Arena laut Stadtverwaltung geschlossen, dann wird auch die Skate-Anlage gesperrt sein. Der Schützenplatzes wird bis zu den Sommerferien in unterschiedlichen Teilbereichen abgesperrt. In den Ferien wird der Platz nahezu komplett gesperrt. Weitere Informationen gibt es hier. (Bernd Schlegel)