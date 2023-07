Brand in Küche in Göttingen: Duo wird aus Wohnung gerettet

Von: Bernd Schlegel

In einem Mehrfamilienhaus im Göttinger Stadtteil Grone brach am Mittwoch ein Feuer aus. © privat/nh

Ein Feuer bricht am Mittwoch in den späten Nachmittagsstunden in einem Mehrfamilienhaus im Göttinger Stadtteil Grone aus. Es kommt zu einem größeren Feuerwehreinsatz.

Göttingen – Zu einem Feuer kam es am Mittwoch in einer Küche in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Göttinger Stadtteil Grone.

Dabei wurden ein Kind und eine Erwachsene aus der Wohnung gerettet. Passanten halfen zudem noch bei der Rettung des Kindes durch ein anderes Fenster der brandbetroffenen Wohnung.

Passanten alarmieren Feuerwehr

Passanten hatten den Brand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert.

Das Duo kam mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Bei dem Feuer wurde die Wohnung verraucht und ist offenbar zunächst nicht bewohnbar.

Schaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro

Den Brand brachten die Feuerwehrleute schnell unter Kontrolle. Zur Ursache gibt es bisher keine Informationen. Der Schaden beläuft sich auf 13.000 Euro. (Bernd Schlegel)