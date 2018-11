Verbranntes Essen ruft in Göttingen Feuerwehr auf den Plan

Einsatz für die Feuerwehr

+ © Stefan Rampfel Einsatz für die Feuerwehr in einem Mehrparteienhaus am Hagenweg im Göttingen am Freitag: Der Brand entpuppte sich als vergessenes Essen auf dem Herd. © Stefan Rampfel

Göttingen. Wegen eines Brand in einem größeren Mehrfamilienhaus am Hagenweg in Göttingen war die Berufsfeuerwehr am Freitag gegen 17.25 Uhr alarmiert worden. Das Feuer entpuppte sich nach der Überprüfung als verbranntes Essen auf dem Herd, berichtet die Polizei.