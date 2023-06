Brand mit 90 Strohballen auf Feld bei Göttingen-Holtensen

Göttingen

+ © Carsten Rehder Symbolbild Carsten Rehder/dpa © Carsten Rehder

Der Rauch und der Feuerschein des Brand waren von weitem zu sehen: Auf einem Feld bei Göttingen-Holtensen brannten 90 Heuballen ab.

Göttingen - Auf einem Feld in der Verlängerung zur Straße „Im Alten Dorfe“ nahe Holtensen haben am Samstagabend, 3. Juni, gegen 23.40 Uhr etwa 90 gepresste Strohballen gebrannt und wurden zerstört. Das bedeutete: Die Feuerwehr-Einsatzkräfte hatten lange zu tun: Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden.

Der entstandene Gesamtschaden wird im vierstelligen Bereich vermutet, so die Polizei in ihrer Mitteilung am Montag. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauern an. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Göttingen unter Tel. 0551/491-21 15 entgegen. tko